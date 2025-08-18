Рогов раскрыл сложность при форсировании Днепра Рогов объяснил, почему оборона ВСУ быстро не рухнет

Быстрого обрушения обороны ВСУ ждать не стоит, рассказал NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, украинская армия будет мобилизовать все новых людей, поэтому форсирование Днепра — это сложная задача.

Военные ВСУ, даже отвергая русские имена, остаются русскими и продолжают сражаться до конца. Будут бросать все новых людей, снизят возраст мобилизации, отправят женщин. Поэтому говорить о том, что все быстро рухнет, не стоит. Даже если противник потеряет левобережье Днепра, форсирование Днепра — сложная задача, — заявил Рогов.

Он отметил, что читал пост губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о строительстве ВСУ защищенных от дронов дорог с сетками и подготовке украинской армии к эвакуации из Херсона.

Пока есть сдержанный оптимизм, — добавил Рогов.

Ранее Сальдо отметил, что ВСУ готовятся покинуть Херсон, устанавливая антидроновые сети на всех выездах из города для обеспечения безопасного отхода. По его словам, украинские бойцы активно возводят укрепления вокруг города, но такие меры являются лишь временной задержкой.