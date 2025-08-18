Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 17:40

Гастроэнтеролог опровергла популярный миф о чае с медом

Гастроэнтеролог Дианова заявила, что чай с медом не приносит особой пользы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чай с медом не приносит особой пользы здоровью — в этой сладкой добавке практически нет целебных свойств, заявила «Радио 1» гастроэнтеролог Нурия Дианова. Несмотря на это, раньше мед широко использовали в народной медицине.

Биологически активные вещества в микродозах, действительно, содержатся в меде. Но они работают в совокупности с другими натуральными травами, настойками. Эффект плацебо никто не отменял. Если мы кладем мед в горячий чай или заворачиваем в тесто, то никакой пользы не остается, — объяснила Дианова.

Она предупредила, что в этом продукте содержится немалое количество калорий, а также много сахара. Врач добавила, что перед употреблением меда лучше проконсультироваться с врачом во избежание аллергии и других проблем.

Диетолог Елена Соломатина ранее заявила, что употребление меда может способствовать развитию диабета и заболеваний сердца. По ее словам, относительно здоровым людям одной-двух чайных ложек в день будет достаточно.

гастроэнтерологи
мёд
чай
напитки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Православный храм оказался декорацией для нетрадиционного порнофильма
В церкви рассказали, какой ритуал спасет Киркорова от неудач
Пашинян объяснил, благодаря чему Еревану и Баку удалось заключить мир
США ответили, станут ли американские войска гарантией безопасности Украины
Эксперт рассказал, будет ли автопарк России молодеть
Очищение огнем. Почему жизнь Киркорова превратилась в ад после смерти отца
Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Актриса Климова поделилась редким фото младшего сына
Автоэксперт рассказал, почему дорожает ремонт коробок передач
«Герои»: вдова Баталова призналась, что ежедневно молится за участников СВО
Сенатор раскрыл цели европейской «банды» и Зеленского на встрече с Трампом
Психотерапевт рассказал, почему женщины возвращаются к бывшим
Суд арестовал лидера азербайджанской диаспоры в Воронеже
Путин рассказал о впечатлениях от встречи с Трампом важному союзнику
«За каждый куст»: депутат объяснил мотивацию ВСУ держаться за Херсон
Россиян предостерегли от расчесывания комариных укусов
«Схемы рисуют кривые»: автоэксперт объяснил, почему подорожали запчасти
Солим и маринуем грузди на зиму холодным и горячим способом: лучшие рецепты
«Могут позорить»: сенатор раскрыл, что ждет Зеленского в Вашингтоне
Эксперт рассказал, почему растет средний чек за ремонт автомобилей
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.