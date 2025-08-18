Гастроэнтеролог опровергла популярный миф о чае с медом Гастроэнтеролог Дианова заявила, что чай с медом не приносит особой пользы

Чай с медом не приносит особой пользы здоровью — в этой сладкой добавке практически нет целебных свойств, заявила «Радио 1» гастроэнтеролог Нурия Дианова. Несмотря на это, раньше мед широко использовали в народной медицине.

Биологически активные вещества в микродозах, действительно, содержатся в меде. Но они работают в совокупности с другими натуральными травами, настойками. Эффект плацебо никто не отменял. Если мы кладем мед в горячий чай или заворачиваем в тесто, то никакой пользы не остается, — объяснила Дианова.

Она предупредила, что в этом продукте содержится немалое количество калорий, а также много сахара. Врач добавила, что перед употреблением меда лучше проконсультироваться с врачом во избежание аллергии и других проблем.

Диетолог Елена Соломатина ранее заявила, что употребление меда может способствовать развитию диабета и заболеваний сердца. По ее словам, относительно здоровым людям одной-двух чайных ложек в день будет достаточно.