Диетолог сообщила, в чем опасность одного полезного продукта

Употребление меда может способствовать развитию диабета и заболеваний сердца, заявила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. По ее словам, переданным «Москвой 24», относительно здоровым людям одной-двух чайных ложек в день будет достаточно.

В противном случае это приведет к тому, что поджелудочная железа начинает часто выбрасывать инсулин. А это может в итоге спровоцировать развитие той же инсулинорезистентности и диабет. Особенно, если употреблять мед с хлебом и запивать сладким чаем, что становится ударом для организма, — предупредила Соломатина.

