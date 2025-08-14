Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Диетолог сообщила, в чем опасность одного полезного продукта

Диетолог Соломатина: злоупотребление медом может вызвать диабет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Употребление меда может способствовать развитию диабета и заболеваний сердца, заявила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. По ее словам, переданным «Москвой 24», относительно здоровым людям одной-двух чайных ложек в день будет достаточно.

В противном случае это приведет к тому, что поджелудочная железа начинает часто выбрасывать инсулин. А это может в итоге спровоцировать развитие той же инсулинорезистентности и диабет. Особенно, если употреблять мед с хлебом и запивать сладким чаем, что становится ударом для организма, — предупредила Соломатина.

Ранее врач Вера Сережина заявила, что фруктовая диета может привести к проблемам с ЖКТ, а также повышению сахара в крови. По ее словам, фрукты не могут стать основным источником питания ввиду физиологических потребностей организма.

