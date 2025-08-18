«Проклятие действует»: кто сглазил московское «Динамо», что делать Карпину

Московское «Динамо» провалило старт сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Команда Валерия Карпина занимает 12-е место в турнирной таблице. Последний раз «Динамо» становилось чемпионом страны в 1976 году. Многие болельщики связывают неудачи бело-голубых с проклятием жены тренера Александра Севидова. Что сказала супруга экс-наставника команды, верят ли в ее предсказание игроки, почему Карпин провалил старт чемпионата — в материале NEWS.ru.

Как «Динамо» выступает под руководством Карпина в РПЛ

В июне Карпин возглавил московское «Динамо». Специалист совмещает работу в клубе РПЛ и сборной России. Ранее Карпин восемь лет работал в «Ростове».

«Динамо» подписало несколько новых футболистов. В команду пришли хорошо знакомые Карпину по совместной работе в «Ростове» Максим Осипенко и Бахтиер Зайнутдинов, форвард Иван Сергеев, а также бразильский защитник Рубенс.

«Динамо» набрало пять очков с начала чемпионата. Бело-голубые победили «Ростов» со счетом 1:0, сыграли вничью с новичками РПЛ «Балтикой» и «Сочи» (оба матча завершились со счетом 1:1), а также уступили действующему чемпиону России «Краснодару» (0:1) и ЦСКА (1:3). После пяти туров «Динамо» находится на 12-м месте в турнирной таблице, отставая от лидера «Локомотива» на восемь очков.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что руководство клуба поддерживает Карпина.

«Я думаю, что это не его адаптация, а скорее адаптация команды к главному тренеру и его требованиям. Мы поддерживаем Валерия Георгиевича и работаем над улучшением результатов», — заявил он.

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в интервью NEWS.ru заявил, что не понимает, почему Карпин занимает пост главного тренера как в сборной России, так и в «Динамо». По его мнению, такого нет ни в одной стране мира.

«Зачем это делать? Сборная и клубы ни с кем не играют на международных турнирах. Многие выступают против совмещения постов, но боятся об этом говорить. Я не боюсь», — сказал Мостовой.

Такого же мнения придерживается вратарь «Динамо» Андрей Лунев.

«Я считаю, что критика в адрес Карпина по поводу совмещения обоснованна. Для „Динамо“ это как, когда тренер уезжает? Если руководство РФС и „Динамо“ договариваются, всем комфортно, нравится и так должно быть — окей», — сказал голкипер.

Вратарь также осудил решение Карпина назначить бразильца Бителло капитаном «Динамо».

«Удивительно. Почему? Очевидно все — чудак до этого не приезжал на сборы, а сейчас капитан», — заявил Лунев.

В последнем матче против ЦСКА вратарь не играл из-за повреждения. В трансляцию матча попал кадр, на котором видно, что находившийся на трибуне Лунев положил под губу, предположительно, жевательный табак. Пивоваров заявил, что «Динамо» разберется в этой ситуации и при необходимости примет дисциплинарные меры в адрес футболиста.

Почему Карпин провалил старт сезона в «Динамо»

Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин заявил NEWS.ru, что футболисты адаптируются к требованиям Карпина. По его словам, наставнику бело-голубых пока не удается найти взаимопонимание с игроками. Силкин поддержал Карпина и отметил, что любому тренеру нужно дать время поработать.

«Он пришел из провинциальной команды, хоть и является тренером сборной России. „Ростов“ — это не „Динамо“. В этой команде сразу нужен результат. Ты находишься под большим прицелом. Раз приняли решение назначить Карпина, нужно дать ему время. Снимать — это самое простое решение», — сказал Силкин.

Неудачи «Динамо» на старте РПЛ связаны с плохой физической подготовкой и неудачной игрой в обороне, заявил NEWS.ru экс-нападающий бело-голубых и сборной России Дмитрий Булыкин. По его мнению, нападающие команды не лучшим образом реализуют голевые моменты.

Кто проклял московский футбольный клуб «Динамо»

«Динамо» ни разу не становилось чемпионом России. В последний раз команда выигрывала золотые медали в 1976 году, когда ее тренером был Александр Севидов.

В 1977-м клуб победил в Кубке СССР. Год спустя «Динамо» под руководством Севидова дошло до полуфинала Кубка обладателей кубков, уступив в серии послематчевых пенальти шотландскому «Рейнджерсу».

В мае 1979-го тренера неожиданно отправили в отставку после предсезонного турне «Динамо» по США. Находясь в Лос-Анджелесе, Севидов покинул расположение команды, отправившись на ужин по приглашению знакомого Семена Каца. На тренера донес начальник «Динамо» Анатолий Родионов. Севидова отстранили c формулировкой «за нарушение режима».

Александр Севидов, старший тренер московского «Динамо», беседует с командой, 1976 год Фото: Игорь Уткин/РИА Новости

Осенью 1983 года тренера вновь позвали в «Динамо», которое на тот момент находилось в шаге от вылета. Севидов улучшил игру команды — в следующем сезоне она завоевала Кубок СССР. Этот титул является предпоследним в истории «Динамо».

Летом 1985 года Севидова вновь уволили после поражения бело-голубых от ростовского СКА со счетом 3:4. Руководство «Динамо» обвинило игроков в сдаче матча, а тренера — в попустительстве и мягкотелости.

Жена Севидова Лидия болезненно восприняла решение об увольнении мужа. В футбольных кругах заговорили о ее «проклятии». Ходили слухи, что после первого увольнения наставника Лидия якобы сказала, что «Динамо» больше никогда не станет чемпионом.

Сын тренера Юрий Севидов подтвердил эти слова супруги тренера.

«Лидия Дмитриевна могла несколько раз сказать: „Раз так отнеслись к Сан Санычу — не будут теперь чемпионами“. Столько грязи на него вылили, он этого не заслуживал. Многие, кто в Киеве ему вредил, поумирали раньше времени. Она говорила: „Видишь, Саша, твои недруги уже ушли. Они виноваты перед тобой, а тебя обижать нельзя“», — сказал Юрий Севидов.

В российской истории «Динамо» побеждало только в Кубке. В 1995 году в финальном матче бело-голубые оказались сильнее волгоградского «Ротора» со счетом 2:1.

Как футболисты и тренеры «Динамо» относятся к проклятию жены Севидова

В 2023 году вратарь «Динамо» Игорь Лещук заявил, что не верит в проклятие жены Севидова.

«Знаю ли историю о проклятии „Динамо“? Да, недавно думал об этом. Надо съездить к семье Севидовых и попросить прощения за прошлое „Динамо“, тогда проклятие снимется. У нас есть медиаслужба — может быть, организуют выезд. Я во все это не верю, но почему нет? Съездим к ним, и сработает», — сказал Лещук.

Силкин заявил NEWS.ru, что не верит в проклятие жены Севидова.

«Таким образом сложились обстоятельства. Чемпионами просто так не становятся, за это надо бороться всеми силами. Руководству „Динамо“ есть над чем поработать», — сказал он.

Булыкин заявил NEWS.ru, что тоже не верит в проклятие жены Севидова. По его мнению, «Динамо» долгие годы не может создать мощную команду для победы в чемпионате России.

«Это фигня, абсолютно надуманно. „Динамо“ никак не может поймать дух команды, которая борется за чемпионство. Нужно время, уверенность, но для этого нужно на протяжении двух-трех сезонов биться вверху, как это делал „Краснодар“. А у „Динамо“ все получается случайно, и никаких выводов не делается. Думают, что все делают правильно. У всех возникают вопросы, потому что у „Динамо“ не получается создать солидную, мощную команду, которая бы всегда билась за чемпионство. Говорят, что нужно много средств, чтобы купить футболистов, но „Локомотив“ всем показывает, что деньги не всегда влияют на успех. „Зенит“ в прошлом сезоне не выиграл ни чемпионат, ни Кубок», — сказал Булыкин.

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев, наоборот, верит в проклятие жены Севидова. О ее пророчестве рассказали ему экс-игроки «Динамо».

«Они всегда мне говорили, что это проклятие действует. Наверное, что-то в этом есть. Я слышал о проклятии еще ребенком от футболистов „Динамо“, ставших чемпионами в последний на сегодня раз весной 1976 года. Помню, в частности, впечатляющий монолог на эту тему Александра Максименкова — он очень ярко рассказывал, как это все происходило. Была очень большая обида за Севидова на решение, которое тогда принял центральный совет общества „Динамо“. Жена Севидова заявила, что клуб не выиграет в следующие 50 лет», — сказал Лихачев.

В апреле 2025 года болельщики «Динамо» решили провести крестный ход вокруг стадиона бело-голубых, чтобы снять проклятие.

«У каждого свои футбольные верования. Лично я не верю в проклятия, „Динамо“ все по плечу. Крестный ход — инициатива болельщиков, которую мы одобряем», — говорил Пивоваров.

