18 августа 2025 в 13:48

Экс-футболист «Динамо» назвал фигней байку о проклятии клуба женой Севидова

Экс-футболист Булыкин не верит в проклятие «Динамо» со стороны жены Севидова

Дмитрий Булыкин Дмитрий Булыкин Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Экс-футболист «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин заявил NEWS.ru, что не верит в проклятие московского клуба со стороны жены тренера Александра Севидова Лидии. По его мнению, «Динамо» долгие годы не может создать мощную команду для победы в чемпионате России, так как не может «поймать нужный дух».

Это фигня, абсолютно надуманно. Просто «Динамо» никак не может поймать дух команды, которая борется за чемпионство. Нужно время, уверенность, но для этого надо на протяжении двух-трех сезонов биться вверху, как это делал «Краснодар». А у «Динамо» все получается случайно, и никаких выводов не делается. Думают, что все делают правильно. И здесь у всех возникают вопросы, потому что у «Динамо» не получается создать солидную, мощную команду, которая бы всегда билась за чемпионство. Говорят, что нужно много денег, чтобы купить футболистов, но «Локомотив» всем показывает, что деньги не всегда влияют на успех. Тот же «Зенит» в прошлом сезоне не выиграл ни чемпионат, ни Кубок, — считает Булыкин.

Севидова дважды увольняли из «Динамо». После долгих лет без чемпионских титулов в футбольных кругах заговорили о «проклятии» его жены Лидии, которая после первого увольнения супруга из «Динамо» якобы сказала: «Будь „Динамо“ проклято, никогда оно больше чемпионом не станет, раз вы так поступили с главным тренером».

В последний раз «Динамо» выигрывало чемпионат СССР в 1976 году. Последний трофей клуб выигрывал в 1995 году. Тогда «Динамо» победило в Кубке России.

Ранее Булыкин связал неудачи на старте сезона в «Динамо» с плохой физической подготовкой и игрой защиты. По его мнению, нападающие команды также плохо реализуют голевые моменты.

ФК Динамо
Дмитрий Булыкин
РПЛ
футболисты
