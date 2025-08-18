«Динамо» может наказать вратаря Лунева за использование жевательного табака

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил «Матч ТВ», что в клубе рассмотрят эпизод с вратарем команды Андреем Луневым, произошедший во время матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА. Футболист не играл из-за повреждения. В трансляцию попал кадр, на котором видно, что находившийся на трибуне Лунев положил под губу, предположительно, жевательный табак.

Мы обязательно разберемся в ситуации, посмотрим видео и обсудим это с самим Андреем. Если есть основание для принятия дисциплинарных мер, они будут приняты, — сказал Пивоваров.

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу ЦСКА. Это уже пятое подряд поражение бело-голубых в противостоянии с армейцами. Последняя победа «Динамо» над ЦСКА датируется ноябрем 2023 года, когда счет был 3:2. В сезоне-2024/25 команды встретились четыре раза: в чемпионате России «Динамо» проиграло дважды (1:2 и 1:3), в Фонбет Кубке России — с минимальным счетом 1:2, а также зафиксирована безголевая ничья.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» с пятью очками занимает 12-е место. ЦСКА с 11 очками располагается на третьей позиции.