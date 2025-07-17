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17 июля 2025 в 08:00

«Непозволительно»: Мостовой осудил Карпина за работу сразу в двух командах

Мостовой заявил, что не понимает назначения Карпина в «Динамо»

Александр Мостовой Александр Мостовой Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Мостовой в интервью NEWS.ru заявил, что не понимает, зачем Валерий Карпин занимает пост главного тренера как в сборной России по футболу, так и в московском «Динамо». По его мнению, ни в одной стране мира ни один специалист не занимает должность наставника сразу в двух командах.

Я всю жизнь говорю, что совмещение непозволительно. Ни в одной стране такого нет и не будет. К сожалению, в России это проскальзывает. В сегодняшнее время зачем совмещать? Сборная и клубы ни с кем не играют на международных турнирах. Многие против совмещения постов, но боятся об этом говорить. Я-то не боюсь. Я свободный и открытый человек, — сказал Мостовой.

В то же время он отметил, что у «Динамо» хорошая команда, которая может бороться за призовые места. При этом Мостовой удивлен, что Карпина пригласили в желающий брать титулы клуб, хотя специалист еще не выиграл ни одного трофея.

Недавно был Марцел Личка. Все кричали, пели дифирамбы, что все здорово. В позапрошлом сезоне «Динамо» могло стать чемпионом. У них хороший состав, есть хорошие футболисты. Они будут в пятерке-шестерке команд, которые будут биться с «Зенитом», — добавил Мостовой.

Ранее Мостовой заявил, что «Спартак» всегда должен быть в тройке призеров РПЛ. Он напомнил, что в прошлом сезоне до зимней паузы красно-белые были претендентами на чемпионство.

Александр Мостовой
Валерий Карпин
Динамо
РПЛ
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К. Николаев
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