Жену Пашиняна обвинили в краже $3,4 млн у благотворительного фонда Euleaks: у фонда «Город улыбки» пропали $3,4 млн при руководстве жены Пашиняна

В Армении аудит выявил хищение $3,4 млн (более 273 млн рублей) у фонда «Город улыбки» в период с 2018 по 2025 год, сообщает Euleaks. Тогда организацией фактически руководила Анна Акопян — супруга премьер-министра Никола Пашиняна.

Отмечается, что 25 июня был арестован нынешний председатель фонда епископ Баграт Галстанян, который, по данным адвокатов, как раз раскрыл эту схему. За день до ареста он собрался обнародовать результаты проверки, но был задержан по обвинению в «заговоре с целью госпереворота», сказано в материале.

Ранее Sputnik Армения сообщило, что Пашинян нарушил нормы общественного порядка, установили в комиссии по предотвращению коррупции. По информации издания, у органа возникли вопросы к постам политика в соцсетях.

Между тем лидер движения «Мать Армения» Андраник Теванян обвинил премьера страны в обмане собственного народа. По его словам, Пашиняна заботит только удержание власти. Лидер движения также заявил, что отказ политика приехать на заседание межправительственного совета ЕАЭС в Киргизии говорит об усилении прозападного курса.