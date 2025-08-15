Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 19:15

Пашиняна уличили в нарушении норм общественного порядка

Комиссия по предотвращению коррупции: Пашинян нарушил нормы порядка

Премьер-министр Армении Никол Пашинян нарушил нормы общественного порядка, установили в комиссии по предотвращению коррупции, сообщает «Sputnik Армения». По информации издания, у органа возникли вопросы к постам политика в соцсетях.

В частности, комиссию заинтересовала публикация в Facebook (деятельность в РФ запрещена) от 30 мая. В посте усмотрели нарушение статьи 48 Кодекса поведения.

Ранее лидер движения «Мать Армения» Андраник Теванян обвинил премьера страны в обмане собственного народа. По его словам, Пашиняна якобы заботит только удержание власти. Лидер движения также заявил, что отказ политика приехать на заседание межправительственного совета ЕАЭС в Киргизии говорит об усилении прозападного курса.

При этом пресс-секретарь премьера Назели Багдасарян сообщала, что глава кабмина не примет участия во встрече совета стран ЕАЭС, якобы из-за отпуска, который длился с 12 по 15 августа включительно. Позже в правительстве уточнили, что вместо него заседание посетит вице-премьер Мгер Григорян.

Никол Пашинян
Армения
соцсети
нарушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реакция прохожих на изувеченное тело судьи в Камышине попала на видео
Саммит Путина и Трампа на Аляске сегодня, 15 августа: последние новости
Макаревич с трудом набирает публику на свои мероприятия в Грузии
Россиянам рассказали о раннем признаке деменции
Минобороны раскрыло хитрую уловку Киева с ударом по рынку в Сумах
Пашиняна уличили в нарушении норм общественного порядка
Лукашенко сообщил Трампу о дальнейшей работе по освобождению заключенных
Виктора Цоя нет уже 35 лет: что сегодня происходит у его стены на Арбате
«Торпедо» лишился главного тренера
Подозреваемый в жестоком убийстве федерального судьи не отрицает свою вину
Власти уточнили число домов, поврежденных после атаки ВСУ Ростова-на-Дону
Тепло без компромиссов: как окна Melke экономят на отоплении
Популярную актрису заперли в гостинице и пытались изгнать из нее злых духов
Устроившего публичную расправу над судьей арестовали до октября
«Яндекс» анонсировал новый сервис после блокировки Speedtest
Глава РФПИ назвал ключевую повестку встречи Путина и Трампа
Готовят «холокост» для арабов. Куда Израиль хочет выдворить жителей Газы
Куда сходить в Москве в выходные 16–17 августа: питомцы, музыка и куклы
Российская футбольная команда попала в массовое ДТП с фурами
Песков раскрыл детали переговоров Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.