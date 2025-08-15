Пашиняна уличили в нарушении норм общественного порядка

Премьер-министр Армении Никол Пашинян нарушил нормы общественного порядка, установили в комиссии по предотвращению коррупции, сообщает «Sputnik Армения». По информации издания, у органа возникли вопросы к постам политика в соцсетях.

В частности, комиссию заинтересовала публикация в Facebook (деятельность в РФ запрещена) от 30 мая. В посте усмотрели нарушение статьи 48 Кодекса поведения.

Ранее лидер движения «Мать Армения» Андраник Теванян обвинил премьера страны в обмане собственного народа. По его словам, Пашиняна якобы заботит только удержание власти. Лидер движения также заявил, что отказ политика приехать на заседание межправительственного совета ЕАЭС в Киргизии говорит об усилении прозападного курса.

При этом пресс-секретарь премьера Назели Багдасарян сообщала, что глава кабмина не примет участия во встрече совета стран ЕАЭС, якобы из-за отпуска, который длился с 12 по 15 августа включительно. Позже в правительстве уточнили, что вместо него заседание посетит вице-премьер Мгер Григорян.