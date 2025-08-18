Рекламу стоматологической клиники с девушкой без зубов признали незаконной Суд Тюмени признал незаконной рекламу клиники с девушкой без зубов

В Тюмени рекламу местной стоматологической клиники «Вставь мне. Протезирование. Имплантация» признали незаконной, передает Telegram-канал Baza. По его данным, суд постановил, что использование снимка девушки с отсутствующими передними зубами в сочетании с таким текстом порождает неоднозначный смысл. Объявления висели в лифтах жилых домов.

Ранее в Новосибирске врач-стоматолог обнаружила у пациента рак. Мужчина обратился с обычной проблемой — лечением зуба, но врач заметила у него эрозию на спинке носа.

До этого прокуратура начала проверку, после того как пятнадцатилетний пациент проглотил отлетевшую деталь от бормашины во время лечения зуба в детской стоматологической поликлинике Шадринска Курганской области. Инцидент произошел на приеме у стоматолога.

Также стало известно, что сеть магазинов «Красное и Белое» оспорила в Арбитражном суде приостановку своей лицензии на продажу алкоголя в Вологодской области. Иск компании «Альфа-М» (управляющей сетью) направлен на отмену решения региональных властей. Рассмотрение дела назначено на 26 августа.