07 августа 2025 в 10:54

Поход к стоматологу едва не закончился трагедией для подростка

Подросток из Курганской области проглотил деталь бормашины на приеме у дантиста

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Прокуратура начала проверку после того, как пятнадцатилетний пациент проглотил отлетевшую деталь от бормашины во время лечения зуба в детской стоматологической поликлинике Шадринска Курганской области, передает Telegram-канал «Медицинская Россия». Инцидент произошел на приеме у стоматолога.

Он не понимает, что происходит, с трудом проглатывает слюну и тоже запивает. Врач должен был вызвать скорую помощь и доставить ребенка в травматологический пункт, чтобы сделать рентген. Но этого не происходит. Подростку посоветовали пойти в травматологию на снимок самостоятельно, — рассказала мать пострадавшего.

Она возмутилась, что медперсонал не сопроводил ее сына в травмпункт. По результатам обследования выяснилось, что инородный предмет оказался в кишечнике.

Ранее в брюшной полости 33-летнего жителя Китая врачи обнаружили живого 30-сантиметрового угря, который стал причиной сильных болей в животе и обильной потливости. После обследования мужчину срочно прооперировали. Хирурги с помощью зажимов извлекли рыбу, предположив, что угорь попал в организм через задний проход, повредил кишечник и начал пробираться к другим органам.

стоматологи
подростки
врачи
рентген
