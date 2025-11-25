День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 13:19

Прием у зубного обернулся экстренной госпитализацией для девочки-подростка

Девочка-подросток проглотила стоматологическую скобу у зубного

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Московской области 13-летняя девочка случайно проглотила стоматологическую скобу на приеме у зубного врача, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. В результате подростка доставили в Детский научно-клинический центр им. Л. М. Рошаля, где скобу экстренно вытащили через пищевод.

Для извлечения инородного тела мы выполнили гастроскопию, в ходе которой захватили стоматологическую скобу эндоскопической петлей. Так как инородный предмет был острый, то это создавало высокие риски травмировать слизистую, мы поэтапно провели скобу через пищевод, устье пищевода и гортаноглотку. Процедура длилась около 10 минут и прошла успешно, — рассказала врач-эндоскопист Анастасия Лазарева.

Отмечается, что скоба не навредила желудку ребенка. Девочка чувствует себя хорошо, ее выписали из больницы, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что жительница Абакана семь лет ходила с хирургической иглой внутри тела, которую забыли врачи во время кесарева сечения. Инородный предмет обнаружили после падения женщины, когда на новом рентгеновском снимке «выскочила» неожиданная находка.

Московская область
медики
стоматологи
подростки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Астроном рассказал о приближении межзвездного объекта к Земле
PR-директор Птахи ответила на слухи об аресте недвижимости рэпера
Сечин завершил речь в Пекине китайской философией и советской историей
Группа компаний «О'Кей» продала одноименную сеть магазинов
В Совфеде оценили возможность возврата статьи за тунеядство в России
Дарья Мороз удивила поклонников радикальным изменением имиджа
Адвокат оценил шансы племянниц Жириновского на возвращение имущества
Макрон испугался баллистических ракет России
Появились новые подробности о расследовании НАБУ на Украине
Погода в Москве в среду, 26 ноября: ждать ли сильного холода и снегопада
Секс-символ фигурного катания: самые яркие образы Туктамышевой
В США узнали о звонках разгневанных европейских чиновников Рубио
«Провальная политика»: Лавров объяснил выходки европейских соседей
Лавров поделился подробностями о контактах России и США
«Не сливать»: Лавров объяснил, как работает российская дипломатия
В МО озвучили, какой «бонус» получили ВС РФ после освобождения Иванополья
Фекальный сталкер из Москвы остался безнаказанным
Жертвы в Таганроге, тактика стаи, теракт в храме: ВСУ атакуют РФ 25 ноября
Адвокат раскрыл, могут ли наказать пенсионеров-мошенников за схемы с жильем
Тренер по художественной гимнастике обманула родителей на 300 тыс. рублей
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне
Общество

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне

Салат «Королевская мимоза»: новогодний рулет с сюрпризом — готовится заранее, освобождая время в праздничный вечер
Общество

Салат «Королевская мимоза»: новогодний рулет с сюрпризом — готовится заранее, освобождая время в праздничный вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.