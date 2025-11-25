Прием у зубного обернулся экстренной госпитализацией для девочки-подростка

В Московской области 13-летняя девочка случайно проглотила стоматологическую скобу на приеме у зубного врача, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. В результате подростка доставили в Детский научно-клинический центр им. Л. М. Рошаля, где скобу экстренно вытащили через пищевод.

Для извлечения инородного тела мы выполнили гастроскопию, в ходе которой захватили стоматологическую скобу эндоскопической петлей. Так как инородный предмет был острый, то это создавало высокие риски травмировать слизистую, мы поэтапно провели скобу через пищевод, устье пищевода и гортаноглотку. Процедура длилась около 10 минут и прошла успешно, — рассказала врач-эндоскопист Анастасия Лазарева.

Отмечается, что скоба не навредила желудку ребенка. Девочка чувствует себя хорошо, ее выписали из больницы, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что жительница Абакана семь лет ходила с хирургической иглой внутри тела, которую забыли врачи во время кесарева сечения. Инородный предмет обнаружили после падения женщины, когда на новом рентгеновском снимке «выскочила» неожиданная находка.