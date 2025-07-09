Угорь прогрыз кишечник мужчины и обосновался в его брюшной полости

Угорь прогрыз кишечник мужчины и обосновался в его брюшной полости В Китае медики извлекли из брюшной полости пациента 30-сантиметрового угря

Живой угорь длиной в 30 сантиметров обосновался в брюшной полости 33-летнего жителя Китая, сообщает Huaihua Daily. По информации газеты, мужчина пришел в больницу с жалобами на сильные боли в животе и обильную потливость. Компьютерная томография показала, что внутри пациента что-то находилось.

При этом брюшина мужчины так сильно воспалилась, что его живот стал твердым, как доска. В ходе экстренной операции из китайца с помощью зажимов достали угря. Медики предположили, что рыба попала в организм мужчины через задний проход, прогрызла ему кишечник и стала пробираться к другим органам.

Хирурги зашили образовавшееся отверстие, а также промыли брюшную полость физиологическим раствором, чтобы избежать инфекций. Отмечается, что после операции пациент быстро восстановился, его уже выписали.

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