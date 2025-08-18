Психолог рассказала, как питомцы помогают в воспитании ребенка Психолог Абравитова: забота о живом существе развивает в детях доброту

Домашние животные могут помочь детям научиться ответственности и заботе, заявила клинический психолог Марианна Абравитова в беседе с «ФедералПресс». По ее мнению, начинать следует не со щенка, а с рыбок или грызунов.

Воспитание ответственности у детей через заботу о домашнем питомце — отличная стратегия, но она требует подготовки, терпения и участия родителей. <…> Возраст ребенка имеет большое значение. В три — пять лет это помощь под контролем, в шесть — девять лет — самостоятельные простые задачи с постоянным контролем, — сообщила она.

