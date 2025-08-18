Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 15:45

Психолог рассказала, как питомцы помогают в воспитании ребенка

Психолог Абравитова: забота о живом существе развивает в детях доброту

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Домашние животные могут помочь детям научиться ответственности и заботе, заявила клинический психолог Марианна Абравитова в беседе с «ФедералПресс». По ее мнению, начинать следует не со щенка, а с рыбок или грызунов.

Воспитание ответственности у детей через заботу о домашнем питомце — отличная стратегия, но она требует подготовки, терпения и участия родителей. <…> Возраст ребенка имеет большое значение. В три — пять лет это помощь под контролем, в шесть — девять лет — самостоятельные простые задачи с постоянным контролем, — сообщила она.

Ранее кинолог Владимир Голубев заявил, что самым опасным растением для собак в летний период является заячий ячмень, семена которого могут нанести серьезный вред здоровью животного. Эксперт также напомнил о других опасных растениях, контакт с которыми следует исключить.

До этого ветеринар Вера Земская ранее посоветовала весной давать собакам и кошкам витамины для поддержания здоровья. Можно включить в рацион питомцев сбалансированные пищевые добавки с содержанием омеги-3 или рыбий жир в капсулах, предложила эксперт.

психологи
животные
дети
питомцы
