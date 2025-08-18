Сомнолог рассказал, как избежать сонного паралича

Чтобы избежать сонного паралича, нужно вставать по расписанию, рассказала врач-сомнолог София Черкасова. По ее словам, переданным 360.ru, это расстройство наблюдается у людей, которые просыпаются без будильника.

Сонный паралич часто бывает у людей, которые просыпаются без будильника. У них, как правило, хаотичный режим дня. Пробуждение по четкому расписанию сокращает эту вероятность, — объяснила Черкасова.

Ранее сомнолог Роман Бузунов заявил, что двухфазный сон не навредит здоровью, если в сумме количество часов сна составит около восьми. По его словам, такая практика сна была крайне распространена в Средневековье. При этом современным людям рекомендуется не прерывать сон, указал специалист.

До этого сомнолог Ирина Завалко заявила, что повторяющиеся ночные кошмары могут сигнализировать о нарушениях сна, тревожных расстройствах или посттравматическом стрессовом расстройстве. Специалист отметила, что подобные проблемы не стоит игнорировать.