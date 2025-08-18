Родителей предупредили, почему опасно делать ребенка смыслом жизни

Родителям нельзя делать ребенка смыслом жизни, поскольку такой подход помешает ему вовремя и правильно сепарироваться от взрослых, заявила «Газете.Ru» психолог Екатерина Артеменко. Она отметила, что детей опасно приучать к постоянной опеке.

Появляясь на свет, ребенок полностью зависим от взрослого. Важно помнить, что успешным воспитанием можно назвать подготовку детей к самостоятельной жизни, а не приучение к постоянному контролю. Конечно, адаптация к самостоятельности должна происходить постепенно и сообразно возрастным задачам, — подчеркнула Артеменко.

Она пояснила, что, когда ребенок наблюдает за самодостаточностью родителей, он начинает перенимать это и взрослеть. Если же дети будут развиваться рядом с зависимыми от них взрослыми, у них может появиться бессознательное чувство вины. Это чревато проблемной сепарацией и психологическими проблемами. В будущем такие дети могут испытывать трудности с построением взаимоотношений и созданием собственной семьи.

