Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 15:37

В Ангарске мужчина снимал фармацевта под халатом и сам попал на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Ангарске разыскивают мужчину, который под видом покупки лекарств снимал фармацевта под халатом, сообщает Telegram-канал Baza. Посетитель аптеки попросил препарат из закрытого шкафа и, воспользовавшись моментом, когда девушка-фармацевт наклонилась к замку, достал миниатюрную камеру. Поступок мужчины попал на камеры видеонаблюдения.

Полиция Иркутской области объявила розыск злоумышленника. Пострадавшая рассказала, что до сих пор находится в ужасе от произошедшего.

Ранее в испанском регионе Коста-дель-Соль вор проник в один из домов и начал наблюдать за спящей голышом женщиной. Энджи Кастильо обнаружила пропажу сумки с €300 (примерно 27 тысяч рублей) и при просмотре записей с камер видеонаблюдения увидела, как ночью в ее спальню проник посторонний мужчина.

Кроме того, незнакомец напал на жительницу Ижевска во время тренировки в Козьем парке — мужчина погладил ее ягодицы, когда она была в наушниках, а затем начал мастурбировать в кустах. Девушка сняла действия злоумышленника на камеру телефона.

Ангарск
извращенец
интим
происшествия
