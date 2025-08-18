На Западе предупредили об угрозе Зеленскому на переговорах с Трампом

На Западе предупредили об угрозе Зеленскому на переговорах с Трампом Pais: над Зеленским навис дамоклов меч в преддверии встречи с Трампом

Над президентом Украины Владимиром Зеленским навис дамоклов меч накануне встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, уверены журналисты Pais. По словам аналитиков, на саммите от украинского президента могут потребовать пойти на неприемлемые уступки.

Зеленский встречается с Трампом в понедельник в Вашингтоне под угрозой того, что его американский коллега выложит на стол неприемлемые требования по подписанию мирного соглашения с Россией, — отметили журналисты.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа не исключил, что встреча с Трампом может стать последней для Зеленского. Парламентарий отметил, что это произойдет в случае неадекватного поведения со стороны украинского лидера.

При этом депутат Госдумы Дмитрий Белик уверен, что глобалисты не позволят президенту Украины согласиться на мир с Россией. Зеленский не может отклониться от заданного курса, потому что в Киеве достаточно людей, «готовых с ним поквитаться». При этом будущее политика никого не интересует, добавил парламентарий.