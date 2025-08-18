Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 15:21

На Западе предупредили об угрозе Зеленскому на переговорах с Трампом

Pais: над Зеленским навис дамоклов меч в преддверии встречи с Трампом

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Над президентом Украины Владимиром Зеленским навис дамоклов меч накануне встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, уверены журналисты Pais. По словам аналитиков, на саммите от украинского президента могут потребовать пойти на неприемлемые уступки.

Зеленский встречается с Трампом в понедельник в Вашингтоне под угрозой того, что его американский коллега выложит на стол неприемлемые требования по подписанию мирного соглашения с Россией, — отметили журналисты.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа не исключил, что встреча с Трампом может стать последней для Зеленского. Парламентарий отметил, что это произойдет в случае неадекватного поведения со стороны украинского лидера.

При этом депутат Госдумы Дмитрий Белик уверен, что глобалисты не позволят президенту Украины согласиться на мир с Россией. Зеленский не может отклониться от заданного курса, потому что в Киеве достаточно людей, «готовых с ним поквитаться». При этом будущее политика никого не интересует, добавил парламентарий.

Владимир Зеленский
Дональд Трамп
США
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин подчеркнул роль Бразилии в группе мира по Украине
Мэр города подарил директору детсада таракана
Россия поучаствует в международной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» в Минске
«Зеленского загнали как крысу». Почему Киев не в состоянии вести переговоры
Суд огласил приговор по делу о взрыве авто экс-офицера СБУ
Экс-депутат Рады заявил, что Трамп вынесет Зеленскому «смертный приговор»
Как меняется рынок топлива в регионах: от тендеров до прямых контрактов
Стало известно о модернизации системы контроля ЖКХ в Подмосковье
Двух футболистов молодежки «Рубина» заподозрили в изнасиловании
Диетолог раскрыла незаменимый продукт для сердца и сосудов
Россияне стали активно обращаться за кредитками
«Это грязно»: имам пристыдил официантов, обслуживающих женщин
Ревнивый убийца устроил огненную катастрофу в попытке сжечь тело подружки
«Пусть отправляются домой»: депутат о судьбе не принятых в школы мигрантов
«Принципиально важно»: раскрыто, на какие уступки может пойти РФ по Украине
Нож в спину от наемников и паника Сырского: новости СВО на вечер 18 августа
Европейцы могут бойкотировать парад в Китае из-за одного человека
Пугачева откажется от гражданства РФ? Кто еще может последовать ее примеру
Кибербезопасники раскрыли новые хакерские атаки под видом ChatGPT
Европейскую страну уличили в тайной продаже оружия на Украине
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.