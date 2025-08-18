Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 15:46

Москвичам рассказали, к какой погоде готовиться на неделе

Синоптик Шувалов: неделя с 18 по 24 августа в Москве выдастся холодной

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Москве ожидается холодная погода с осадками с 18 по 24 августа, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его словам, первые дни недели будут относительно умеренными, но уже со среды столицу ждет резкое похолодание.

Конечно, благоприятной погоду в Москве с 18 по 24 августа не назовешь. Первую половину недели еще достаточно умеренная погода, умеренно прохладная с очень небольшим количеством дождей, которые будут идти не каждый день. Температура — 19–21 градус. А во вторую половину недели в столице погода довольно резко поменяется, пойдут дожди сначала с холодным фронтом, который придет с северо-запада, а потом с циклоном, который будет подниматься с центральной Европы, и ситуация поменяется, — пояснил Шувалов.

Он отметил, что это приведет к значительному понижению температуры — до 15–18 градусов тепла. По его словам, ожидаются интенсивные осадки, которые в некоторых районах могут достигать нескольких десятков миллиметров.

Погода с середины недели в Москве поменяется достаточно сильно, температура понизится до 15–18 градусов. Пойдут дожди. Они будут достаточно сильные, местами весьма сильные, в категории до десятков и нескольких десятков миллиметров осадков, — резюмировал Шувалов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что прошедшая ночь с 17 по 18 августа оказалась самой холодной в Москве с начала месяца. По его данным, в ночь на понедельник на главной метеостанции ВДНХ температура опустилась до +11 градусов.

Москва
погода
прогнозы
синоптики
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин подчеркнул роль Бразилии в группе мира по Украине
Мэр города подарил директору детсада таракана
Россия поучаствует в международной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» в Минске
«Зеленского загнали как крысу». Почему Киев не в состоянии вести переговоры
Суд огласил приговор по делу о взрыве авто экс-офицера СБУ
Экс-депутат Рады заявил, что Трамп вынесет Зеленскому «смертный приговор»
Как меняется рынок топлива в регионах: от тендеров до прямых контрактов
Стало известно о модернизации системы контроля ЖКХ в Подмосковье
Двух футболистов молодежки «Рубина» заподозрили в изнасиловании
Диетолог раскрыла незаменимый продукт для сердца и сосудов
Россияне стали активно обращаться за кредитками
«Это грязно»: имам пристыдил официантов, обслуживающих женщин
Ревнивый убийца устроил огненную катастрофу в попытке сжечь тело подружки
«Пусть отправляются домой»: депутат о судьбе не принятых в школы мигрантов
«Принципиально важно»: раскрыто, на какие уступки может пойти РФ по Украине
Нож в спину от наемников и паника Сырского: новости СВО на вечер 18 августа
Европейцы могут бойкотировать парад в Китае из-за одного человека
Пугачева откажется от гражданства РФ? Кто еще может последовать ее примеру
Кибербезопасники раскрыли новые хакерские атаки под видом ChatGPT
Европейскую страну уличили в тайной продаже оружия на Украине
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.