Москвичам рассказали, к какой погоде готовиться на неделе Синоптик Шувалов: неделя с 18 по 24 августа в Москве выдастся холодной

В Москве ожидается холодная погода с осадками с 18 по 24 августа, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его словам, первые дни недели будут относительно умеренными, но уже со среды столицу ждет резкое похолодание.

Конечно, благоприятной погоду в Москве с 18 по 24 августа не назовешь. Первую половину недели еще достаточно умеренная погода, умеренно прохладная с очень небольшим количеством дождей, которые будут идти не каждый день. Температура — 19–21 градус. А во вторую половину недели в столице погода довольно резко поменяется, пойдут дожди сначала с холодным фронтом, который придет с северо-запада, а потом с циклоном, который будет подниматься с центральной Европы, и ситуация поменяется, — пояснил Шувалов.

Он отметил, что это приведет к значительному понижению температуры — до 15–18 градусов тепла. По его словам, ожидаются интенсивные осадки, которые в некоторых районах могут достигать нескольких десятков миллиметров.

Погода с середины недели в Москве поменяется достаточно сильно, температура понизится до 15–18 градусов. Пойдут дожди. Они будут достаточно сильные, местами весьма сильные, в категории до десятков и нескольких десятков миллиметров осадков, — резюмировал Шувалов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что прошедшая ночь с 17 по 18 августа оказалась самой холодной в Москве с начала месяца. По его данным, в ночь на понедельник на главной метеостанции ВДНХ температура опустилась до +11 градусов.