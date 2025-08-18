Сырое мясо соблазнило жителя Ярославля пойти на преступление

Житель Ярославля стал фигурантом уголовного дела после того, как похитил продукты из открытой грузовой машины, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. По данным полиции, в Кировском районе города из «Газели» пропало 60 килограммов мяса и шесть килограммов сыра.

С заявлением о краже обратился 25-летний владелец продукции, говорится в сообщении. Записи с камер видеонаблюдения показали, что один из прохожих воспользовался тем, что машина была не заперта, забрал ящики с продуктами, погрузил их в собственный автомобиль и скрылся. Задержанный признался, что похищенные товары он уже успел продать.

Ранее в Крыму москвич украл телефон у таксиста и выпрыгнул из машины на ходу. По данным полиции, с заявлением обратился 39-летний водитель, оценивший ущерб в 6,5 тысячи рублей. Во время поездки между пассажиром и таксистом возник конфликт. В какой-то момент мужчина выхватил смартфон с приборной панели и, не дожидаясь остановки, выпрыгнул из автомобиля.

Кроме того, в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу сообщили, что у местного менеджера похитили портфель с 11 млн рублей. Неизвестный выхватил сумку и скрылся с места преступления на автомобиле Mercedes.