Изнасилование шампанским и детская «оргия»: главные ЧП за день

В Москве мигрантка насильно сношала девушку бутылкой, в Омске двое школьников надругались над шестилетней девочкой за гаражами, в Нижегородской области группа детей четыре дня глумилась над пожилой алкоголичкой — NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за день.

Мигрантка посадила россиянку на бутылку

В Москве мигрантка совершила сексуальное насилие над девушкой, используя бутылку из-под шампанского. Таким образом она решила отомстить россиянке за рассказ мужу знакомой об изменах.

30-летняя иностранка познакомилась с 39-летней москвичкой Анной (имя изменено) во дворе дома. Женщина работала продавщицей в алкогольном магазине. Позже Анна пригласила к себе в гости новую знакомую. Во время застолья хозяйка квартиры поделилась, что хочет развестись с мужем из-за 21-летней соседки, которая рассказала ему о любовных похождениях супруги. Тогда Анна решила, что ей нужно отомстить. Новая знакомая продавщицы предложила жестокий вариант расправы.

Женщина позвонила соседке с просьбой вернуть книгу. Когда девушка пришла к ней домой, мигрантка внезапно напала на нее и начала избивать. После этого она заставила пострадавшую раздеться и сесть на бутылку из-под шампанского. Девушка была вынуждена подчиниться из-за угроз со стороны нападавшей. Та снимала происходящее на телефон, а затем отпустила жертву.

Когда девушка вернулась домой, она сразу же обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера.

Отец нашел порно с шестилетней дочкой

В Омске отец шестилетней девочки обратился в полицию после того, как случайно увидел видеоролик, в котором двое мальчиков 9–10 лет растлевают его ребенка. Известно, что девочка часто гуляла со старшим братом во дворе, а когда он уехал, родители стали отпускать девочку на прогулку с подружками. Тогда двое мальчиков заприметили шестилетнего ребенка и позвали за гаражи, где сняли «взрослые игры» на камеру.

Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту. В связи с возрастом участников возможна только их постановка на учет в подразделение по делам несовершеннолетних.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Подростки избили пенсионерку до полусмерти из-за пива

В Нижегородской области возбудили дело против группы подростков, которые избили жительницу села Устиново. Местные знали ее как безобидную выпивоху.

Позже выяснилось, что над старушкой четыре дня издевалась группа детей в возрасте от 8 до 15 лет. Среди них был 13-летний местный житель, две его сестры и 15-летний подросток из Балахны. Мальчики избивали пенсионерку в том числе битами. Кроме того, они обрили пожилую женщину налысо и обваляли в перьях из подушки.

Восьмилетняя девочка снимала издевательства на видео, а в начале учебного года начала хвастаться перед одноклассниками этими кадрами. Некоторые из детей показали запись родителям, а 5 сентября ролики с издевательствами оказались в Сети.

Директор Тимирязевской школы Наталья Сизова заявила, что 13-летний подросток, участвовавший в избиении пенсионерки, перешел в их учреждение из коррекционной школы. В образовательном учреждении с адаптивной программой для него не нашлось места.

«Родители пишут, звонят, приходят. Все пытаются найти какие-то ходы и выходы для того, чтобы в дальнейшем защитить своих детей от присутствия данных учеников в школе. <…> Я не считаю, что он абсолютно здоров. Потому что здоровые люди и дети так не ведут себя», — говорит директор школы.

