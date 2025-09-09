Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Сочная ветчина из языка дома: готовим за копейки, едим с удовольствием

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Домашняя ветчина из языка — это экономичная альтернатива магазинным деликатесам, которая отличается натуральным составом и нежным вкусом. Сочетание языка и свиных ушек создает идеальную текстуру, а природный желатин обеспечивает прекрасное застывание без искусственных добавок. Эта закуска станет украшением любого праздничного стола и удивит гостей своим качеством.

5 свиных языков и 6 ушек отваривают до готовности с 4-5 лавровыми листами и горстью перца горошком. Готовые субпродукты очищают и нарезают тонкими ломтиками. 20 г желатина замачивают в 100 мл холодной воды. 200 мл бульона процеживают, смешивают с набухшим желатином и 3 ст. л. соли, нагревают до растворения. Язык и ушки укладывают в форму, заливают бульоном с желатином. Убирают в холодильник на 8–10 часов для полного застывания.

