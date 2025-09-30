Ужин родом из пустыни — ближневосточная кима с ароматным гарниром

Кима представляет собой традиционное ближневосточное блюдо из тушеного фарша с овощами и нутом. Это кушанье отличается насыщенным вкусом и ароматом восточных специй, что делает его идеальным выбором для сытного ужина. Сочетание нежного фарша, нута и пряного томатного соуса создает гармоничный вкусовой ансамбль.

Для приготовления потребуется: 500 г баранины или говядины, 200 г нута, 2 луковицы, 3 помидора, 2 зубчика чеснока, 1 чайная ложка молотого кумина, 1 чайная ложка кориандра, половина чайной ложки корицы, 2 столовые ложки томатной пасты, растительное масло, соль и перец по вкусу. Нут заранее замачивают на 8–10 часов. Лук и чеснок измельчают, помидоры нарезают кубиками. Фарш обжаривают на растительном масле до румяного цвета, добавляют лук и чеснок, готовят до мягкости. Добавляют специи и томатную пасту, прогревают 2–3 минуты. Кладут подготовленный нут и помидоры, заливают водой, чтобы покрыла ингредиенты. Тушат под крышкой на медленном огне 40–50 минут до готовности нута.

