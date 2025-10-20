Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 14:20

Теперь свекла улетает на ура: простой салат, от которого обалдеют все! А заправка тут — просто огонь

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Свекла может быть не только полезной, но и невероятно вкусной! Этот простой салат превращает обычный овощ в яркое и ароматное блюдо, которое сразу притягивает взгляд и радует вкусом. Холодная свекольная закуска отлично подойдет к любому основному блюду, а благодаря насыщенному маринаду она становится настоящей звездой стола.

Для салата возьмите три отварные свеклы, 250 г сыра брынза или фета и любимую зелень. Свеклу очистите и нарежьте кубиками или дольками, чтобы было удобно есть. Заправка готовится просто: смешайте четыре столовые ложки бальзамического или яблочного уксуса, три-четыре столовые ложки оливкового масла и две ложки сока лайма, добавьте мелко нарезанный чеснок и зернистую горчицу — это придает закуске насыщенный аромат и легкую пикантность.

Соедините свеклу с маринадом и оставьте настояться в холодильнике около получаса, чтобы вкусы раскрылись полностью. Перед подачей украсьте салат сыром и зеленью. Результат — яркий, полезный и невероятно аппетитный салат, который улетает со стола за считаные минуты и станет любимцем всей семьи.

Ранее мы готовили шпротный салат с горошком. Такой простой и такой вкусный — нужно всего 4 ингредиента.

