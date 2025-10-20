Надоевшая курица станет безумно вкусной: такой маринад с медом вы точно приготовите еще не раз — мясо ароматное и тает во рту

Надоевшая курица может превратиться в настоящее кулинарное чудо с этим простым, но невероятно вкусным рецептом цыплёнка в лимонно-медовом маринаде. Он идеален, когда гости уже на пороге, а хочется подать что-то особенное без лишней суеты. Аромат лимона, меда и свежего тимьяна наполняет кухню уютом и делает блюдо настоящим центром внимания за столом.

Для приготовления понадобится 500 г цыплёнка, один лимон, 1,5 столовые ложки мёда, 2 столовые ложки соевого соуса, столько же оливкового масла, два зубчика чеснока, две веточки свежего тимьяна, соль и перец по вкусу. Цедру и сок лимона соединяют с мёдом, соевым соусом, маслом, давленым чесноком и тимьяном. Курицу режут кусочками или распластывают и отбивают. В этом маринаде курицу оставляют на 15 минут, чтобы она пропиталась ароматами.

Затем цыплёнка обжаривают на разогретой сковороде по 4–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Оставшийся маринад вливают в сковороду и тушат на медленном огне до готовности, пока соус не загустеет. Подавать блюдо лучше с картофельным пюре или свежими овощами. Этот простой рецепт превращает обычный ужин в маленький праздник и гарантирует, что гости будут в восторге.

