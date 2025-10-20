Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 10:15

Чумовой салат «Вкуснее цезаря» — обалдеют все! Готовится проще простого, а фишка в хрустиках из бекона

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Надоел привычный «Цезарь»? Попробуйте салат, который не только вкуснее, но и выглядит, как ресторанное блюдо! Сочетание нежного куриного филе, хрустящего бекона и свежих овощей делает этот вариант идеальным для ужина или эффектной подачи к гостям. Он легкий, питательный и готовится за считанные минуты.

Возьмите 200 г куриного филе, 1 банку консервированной кукурузы, 150 г помидоров черри, 100 г сыра (фета или пармезан), 1 пучок салата (ромен или любой другой) и 3–4 ломтика бекона. Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности и нарежьте кубиками. Бекон обжарьте на сухой сковороде до румяной корочки, дайте стечь лишнему жиру и порежьте ломтиками. Помидоры черри разрежьте пополам, листья салата промойте и обсушите, сыр натрите или нарежьте кубиками. В глубокой миске соедините курицу, бекон, кукурузу, помидоры, листья салата и сыр.

Заправку приготовьте из 4 ст. л. сметаны или греческого йогурта, 1 ч. л. горчицы, соли, перца и измельченного чеснока. Перемешайте до однородности и добавьте к салату. Нежное мясо, сочные овощи и ароматный бекон — этот салат действительно вкуснее цезаря! Он украсит любой стол и подарит массу удовольствия от каждого кусочка.

Ранее мы готовили салат «Капитан» — простой и вкусный! Нужны картошка и сельдь.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
