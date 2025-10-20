Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 10:45

Заготовки облепихового чая в морозилку: готовим хит дома по цене одного чайника в ресторане! Согреет и насытит витаминами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Облепиховый чай — хит кафе и ресторанов, который легко приготовить дома. Он не только вкусный, но и настоящий витаминный заряд. Яркий цвет, насыщенный аромат и нежная кислинка поднимут настроение даже в самый пасмурный день. А главное — из заготовок можно в любой момент быстро сварить ароматный напиток, будто только что из кофейни.

Для основы возьмите стакан свежей или замороженной облепихи, два апельсина, немного корня имбиря, щепотку корицы, веточку розмарина и 2–3 ложки меда. При желании добавьте лимон для легкой кислинки. Все ингредиенты пробейте в блендере до однородности — получится густая яркая масса с насыщенным ароматом цитрусов и специй.

Разлейте смесь по силиконовым формам и уберите в морозилку. Когда захочется согреться, просто залейте несколько кубиков кипятком или черным чаем — и полезный облепиховый чай готов! Украсьте чашку листиком мяты или долькой лимона для красивой подачи. Этот напиток не только укрепляет иммунитет, но и превращает обычный вечер в уютный домашний ритуал, словно вы в любимом кафе.

Ранее мы готовили шпротный салат с горошком. Такой простой и такой вкусный — нужно всего 4 ингредиента. Даже избалованным гостям понравится.

