Заготовки облепихового чая в морозилку: готовим хит дома по цене одного чайника в ресторане! Согреет и насытит витаминами

Облепиховый чай — хит кафе и ресторанов, который легко приготовить дома. Он не только вкусный, но и настоящий витаминный заряд. Яркий цвет, насыщенный аромат и нежная кислинка поднимут настроение даже в самый пасмурный день. А главное — из заготовок можно в любой момент быстро сварить ароматный напиток, будто только что из кофейни.

Для основы возьмите стакан свежей или замороженной облепихи, два апельсина, немного корня имбиря, щепотку корицы, веточку розмарина и 2–3 ложки меда. При желании добавьте лимон для легкой кислинки. Все ингредиенты пробейте в блендере до однородности — получится густая яркая масса с насыщенным ароматом цитрусов и специй.

Разлейте смесь по силиконовым формам и уберите в морозилку. Когда захочется согреться, просто залейте несколько кубиков кипятком или черным чаем — и полезный облепиховый чай готов! Украсьте чашку листиком мяты или долькой лимона для красивой подачи. Этот напиток не только укрепляет иммунитет, но и превращает обычный вечер в уютный домашний ритуал, словно вы в любимом кафе.

