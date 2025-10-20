Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 11:11

Домашний салат из запеченной свеклы с изюмом и кедровыми орехами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Три средние свеклы тщательно промывают, заворачивают каждую в фольгу и помещают в разогретую духовку примерно на час, пока они не станут мягкими.

В это время 50 г изюма кишмиш заливают горячей водой и оставляют набухать на 15 минут, затем тщательно откидывают на дуршлаг, чтобы избавиться от лишней влаги.

После того как свекла остынет, ее натирают на крупной терке и смешивают с распаренным изюмом, добавляют 50 граммов кедровых орешков, которые обеспечивают приятную хрустящую текстуру. Далее в смесь вводят два мелко измельченных зубчика чеснока для нотки пряности и ароматности.

Все тщательно перемешивают и заправляют натуральным йогуртом, благодаря чему салат приобретает нежность и свежесть. В завершение блюдо солят по вкусу, чтобы подчеркнуть и сбалансировать ароматы. Такой салат не только радует своим насыщенным вкусом, но и приносит пользу благодаря натуральным компонентам.

Ранее мы поделились рецептом классических кабачковых оладий.

Читайте также
Пряный свекольный салат с изюмом и медовой заправкой — взрыв вкуса!
Семья и жизнь
Пряный свекольный салат с изюмом и медовой заправкой — взрыв вкуса!
Чумовой салат «Вкуснее цезаря» — обалдеют все! Готовится проще простого, а фишка в хрустиках из бекона
Общество
Чумовой салат «Вкуснее цезаря» — обалдеют все! Готовится проще простого, а фишка в хрустиках из бекона
Превратила черствый хлеб в обалденный завтрак! Сырная драчена по-белорусски за 5 минут. Готовлю из того, что есть под рукой
Общество
Превратила черствый хлеб в обалденный завтрак! Сырная драчена по-белорусски за 5 минут. Готовлю из того, что есть под рукой
Стакан воды и горстка муки. Пеку пышный чурек — мягкая и вкусная турецкая лепешка с кунжутом
Общество
Стакан воды и горстка муки. Пеку пышный чурек — мягкая и вкусная турецкая лепешка с кунжутом
Заготовки облепихового чая в морозилку: готовим хит дома по цене 1 чайника в ресторане! Согреет и насытит витаминами
Общество
Заготовки облепихового чая в морозилку: готовим хит дома по цене 1 чайника в ресторане! Согреет и насытит витаминами
салаты
закуски
свекла
рецепты
простой рецепт
орехи
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме заступились за Роднину после ее слов о пенсиях
В ЕС сочли «не очень приятной» новость о поездке Путина в Будапешт
Стало известно о пожарной обстановке в Московской области
На Западе раскрыли, когда Украина может получить кредит за счет активов РФ
Названа вероятная цель мощной ночной атаки на порт Одессы
Более 600 дилерских центров закрылись в России за девять месяцев 2025 года
Стало известно, что пообещали напавшему на жену бизнесмена Шевырева
Школьник получил перелом руки после конфликта с учителем
Родственник «наказал» девушку после неудачной «проверки на целомудрие»
Экс-директор оценила возможность кражи из российского музея
Почему экономия на инженерных сетях оборачивается миллионами потерь
Как выбрать обручальные кольца: все о металлах и формах
ФТС напомнила о порядке ввоза товаров на нужды СВО
Армия России добралась до наемников из ЮАР
В Европе жестко прошлись по тем, кто переписывает итоги Второй мировой
«Продолжается продвижение»: Пушилин об успехах ВС России в ДНР
Житель Башкирии лишился прав из-за терапии кумысом
Врач объяснила, почему иммунитет нельзя восстановить с помощью витаминов
Зарезавшему двух бездомных подростку вынесли приговор
Главу упраздненного управления АП освободили от должности
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.