Домашний салат из запеченной свеклы с изюмом и кедровыми орехами

Три средние свеклы тщательно промывают, заворачивают каждую в фольгу и помещают в разогретую духовку примерно на час, пока они не станут мягкими.

В это время 50 г изюма кишмиш заливают горячей водой и оставляют набухать на 15 минут, затем тщательно откидывают на дуршлаг, чтобы избавиться от лишней влаги.

После того как свекла остынет, ее натирают на крупной терке и смешивают с распаренным изюмом, добавляют 50 граммов кедровых орешков, которые обеспечивают приятную хрустящую текстуру. Далее в смесь вводят два мелко измельченных зубчика чеснока для нотки пряности и ароматности.

Все тщательно перемешивают и заправляют натуральным йогуртом, благодаря чему салат приобретает нежность и свежесть. В завершение блюдо солят по вкусу, чтобы подчеркнуть и сбалансировать ароматы. Такой салат не только радует своим насыщенным вкусом, но и приносит пользу благодаря натуральным компонентам.

