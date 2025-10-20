Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 10:35

Стакан воды и горстка муки. Пеку пышный чурек — мягкая и вкусная турецкая лепешка с кунжутом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот невероятно воздушный турецкий хлеб чурек станет настоящим открытием для любителей домашней выпечки! Традиционная турецкая лепешка отличается мягким, пористым мякишем и хрустящей золотистой корочкой с характерными узорами. Аромат свежеиспеченного хлеба с нотками оливкового масла и семян кунжута наполнит ваш дом атмосферой восточного базара. Чурек идеально подходит к супам, мясу, овощам или просто с оливковым маслом и специями. Этот хлеб сохраняет мягкость несколько дней и прост в приготовлении, что делает его идеальным выбором для ежедневной выпечки.

Приготовление

Вам понадобится: 500 г муки, 300 мл теплой воды, 7 г сухих дрожжей, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. соли, 2 ст. л. оливкового масла, кунжут для посыпки. Смешайте дрожжи с сахаром и теплой водой, оставьте на 10 минут. В муку добавьте соль, влейте дрожжевую смесь и масло. Замесите тесто в течение 10 минут. Накройте и оставьте на 1,5 часа в тепле. Обомните тесто, разделите на 4 части. Сформируйте лепешки, сделайте надрезы ножом. Слегка смочите водой, посыпьте кунжутом. Выпекайте 20–25 минут при 200°C до золотистого цвета.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

