В Кремле отреагировали на решение Трампа по Tomahawk Песков: в Кремле ориентируются на заявления из США о поставках Tomahawk

Россия не получала официальных сообщений от президента США Дональда Трампа о решении по поставкам ВСУ крылатых ракет Tomahawk, так как по этому вопросу не может быть формальных уведомлений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Кремль ориентируется на заявления официальных лиц США, в том числе Трампа, а также использует контакты на экспертном уровне.

На этот счет каких-то официальных уведомлений не может быть. Мы слышим и слушаем заявления на этот счет. Вот так и ориентируемся. Также есть контакты на рабочем, на экспертном уровне, где тоже имеем возможность обмениваться позицией, — поделился Песков.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Трамп на встрече в Белом доме с украинским коллегой Владимиром Зеленским отказался поставлять Украине Tomahawk и говорил о предоставлении гарантий безопасности, причем не только для Киева, но и для Москвы. По его информации, позиция главы Белого дома сбила с толку украинскую делегацию.

До этого американские СМИ писали, что Трамп предложил Зеленскому согласиться с условиями, которые предлагает Россия. Президент США предупредил, что в случае отказа его страна может быть уничтожена.