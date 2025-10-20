«Заигрывает с Украиной»: политолог объяснил цель смены правил членства в ЕС Политолог Блохин: Запад лишь создает иллюзию, что Украина однажды вступит в ЕС

Запад лишь создает иллюзию, что Украина однажды вступит в Евросоюз, заявил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, таким образом Киев, который служит инструментом западных интересов, вынуждают продолжать русофобскую политику.

Сейчас ЕС может начать любую тенденцию, как бы заигрывая с Украиной, чтобы она дальше продолжала свою русофобию. Создается иллюзия, что ее возьмут в объединение. Не факт, что это случится. Это демонстрация того, что Запад не намерен отказываться от поддержки Украины. Для нас это сигнал, что ЕС демонстрирует свое единство с Киевом, — пояснил Блохин.

Он отметил, что украинские власти питают надежды на скорое вступление в «элитный западный клуб». Политолог добавил, что для реального членства в ЕС необходимо соответствовать строгим стандартам, а это маловероятно для Украины, учитывая опыт Турции, которую так и не приняли в объединение.

Украина пошла на все ради того, чтобы иметь этот билет в элитный западный клуб под названием ЕС. Украина полагает, что, условно говоря, когда она будет частью Европы, в нее потекут финансовые реки и она будет частью Запада. А если она будет частью Запада, то будет такой же уровень жизни, как во Франциии и Германии. Надо еще стандартам ЕС соответствовать. Я думаю, что в Евросоюз Украину не примут. Даже Турцию, страну НАТО, не приняли в ЕС, — резюмировал Блохин.

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность изменения правил членства: новые страны смогут вступать в объединение временно без права вето. По данным американских журналистов, это необходимо для того, чтобы снять возражения против расширения блока, включая позицию Венгрии по Украине.