20 октября 2025 в 13:00

«Заигрывает с Украиной»: политолог объяснил цель смены правил членства в ЕС

Политолог Блохин: Запад лишь создает иллюзию, что Украина однажды вступит в ЕС

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Запад лишь создает иллюзию, что Украина однажды вступит в Евросоюз, заявил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, таким образом Киев, который служит инструментом западных интересов, вынуждают продолжать русофобскую политику.

Сейчас ЕС может начать любую тенденцию, как бы заигрывая с Украиной, чтобы она дальше продолжала свою русофобию. Создается иллюзия, что ее возьмут в объединение. Не факт, что это случится. Это демонстрация того, что Запад не намерен отказываться от поддержки Украины. Для нас это сигнал, что ЕС демонстрирует свое единство с Киевом, — пояснил Блохин.

Он отметил, что украинские власти питают надежды на скорое вступление в «элитный западный клуб». Политолог добавил, что для реального членства в ЕС необходимо соответствовать строгим стандартам, а это маловероятно для Украины, учитывая опыт Турции, которую так и не приняли в объединение.

Украина пошла на все ради того, чтобы иметь этот билет в элитный западный клуб под названием ЕС. Украина полагает, что, условно говоря, когда она будет частью Европы, в нее потекут финансовые реки и она будет частью Запада. А если она будет частью Запада, то будет такой же уровень жизни, как во Франциии и Германии. Надо еще стандартам ЕС соответствовать. Я думаю, что в Евросоюз Украину не примут. Даже Турцию, страну НАТО, не приняли в ЕС, — резюмировал Блохин.

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность изменения правил членства: новые страны смогут вступать в объединение временно без права вето. По данным американских журналистов, это необходимо для того, чтобы снять возражения против расширения блока, включая позицию Венгрии по Украине.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
