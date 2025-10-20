Пересмотр регламента членства в Европейском Союзе представляет собой бессмысленное мероприятие, заявил NEWS.ru политолог Евгений Минченко. По его словам, данная инициатива направлена в первую очередь на поддержку Украины.

[Реформа правил членства в ЕС] делается в первую очередь под Украину. Но, на мой взгляд, это бессмысленная история. Евросоюз находится в глубоком кризисе, и, я думаю, что сама по себе эта идея все равно не решает стоящих перед ним проблем, — пояснил Минченко.

Ранее появилась информация, что в Евросоюзе обсуждается реформа правил членства, которая позволит новым странам вступать в блок временно без права вето. Эта мера направлена на преодоление возражений против расширения ЕС, включая позицию Венгрии по Украине.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что в Брюсселе предпринимаются активные попытки сорвать встречу президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, которая должна пройти в Будапеште. По ее словам, российская сторона замечает, что западноевропейские страны намеренно препятствуют любым мирным инициативам.