Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 12:54

«Бессмысленная история»: политолог об изменениях правил ЕС ради Украины

Политолог Минченко назвал бессмысленной историей изменения правил членства в ЕС

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пересмотр регламента членства в Европейском Союзе представляет собой бессмысленное мероприятие, заявил NEWS.ru политолог Евгений Минченко. По его словам, данная инициатива направлена в первую очередь на поддержку Украины.

[Реформа правил членства в ЕС] делается в первую очередь под Украину. Но, на мой взгляд, это бессмысленная история. Евросоюз находится в глубоком кризисе, и, я думаю, что сама по себе эта идея все равно не решает стоящих перед ним проблем, — пояснил Минченко.

Ранее появилась информация, что в Евросоюзе обсуждается реформа правил членства, которая позволит новым странам вступать в блок временно без права вето. Эта мера направлена на преодоление возражений против расширения ЕС, включая позицию Венгрии по Украине.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что в Брюсселе предпринимаются активные попытки сорвать встречу президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, которая должна пройти в Будапеште. По ее словам, российская сторона замечает, что западноевропейские страны намеренно препятствуют любым мирным инициативам.

Евросоюз
Украина
Европа
политологи
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Части тела женщины раскидало по ЖК в российском городе
В Госдуме назвали кражу в Лувре политической пощечиной Макрону
Суд принял еще одно решение в рамках дела об убийстве Талькова
Симоньян сообщила о начале прохождения химиотерапии
Российский губернатор осудил драку школьника с учителем
Лжеполицейский открыл огонь по людям из-за шума
В ГД раскрыли, отстранение каких спортсменов могут признать незаконным
Экономист объяснила причину роста ставок по депозитам
Представитель Боярского объяснила его желание завершить театральную карьеру
В России могут дополнительно поддержать отцов-одиночек
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир со словом «донкихот»
Россиянам рассказали, в чем лучше всего хранить сбережения
Как правильно запекать тыкву в духовке: просто, быстро и очень вкусно!
В Минобороны раскрыли хищение свыше полумиллиарда рублей
В популярном среди туристов королевстве прошли массовые задержания россиян
Подготовка к ЕГЭ: что делать прямо сейчас, чтобы сдать на высокий балл
В Театре Ленсовета одним словом высказались о завершении Боярским карьеры
«Такие моменты прекрасны»: Мостовой о чудо-голе Воробьева в ворота ЦСКА
Раскрыты детали ЧП с самолетом AZAL в Пулково
Евросоюз запретит ввоз российского газа в 2028 году
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.