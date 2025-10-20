В МИД раскрыли, что делает Евросоюз для срыва встречи Путина с Трампом Захарова: ЕС активно ведет подрывные действия по срыву встречи Путина и Трампа

В Брюсселе пытаются сорвать предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, речь идет об «активных подрывных действиях», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит ТАСС, российская сторона видит, что западноевропейское сообщество, намерено сорвать любые мирные устремления. В частности, их действия направлены на ухудшение положения на Украине.

Европейский союз и агрессивное западноевропейское сообщество перешли к активным, как они любят, подрывным действиям. Опять начались какие-то заявления, опять начались какие-то чуть ли не угрозы и так далее, — отметила она.

До этого Захарова заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский после встречи с Трампом звонил лидерам ЕС, чтобы «отчитаться», так как он находится «на дистанционном управлении» у «партии войны» Брюсселя. По ее словам, в Евросоюзе придумывают разные формулы и ухищрения для маскировки эскалации.