В мэрии Гюмри назвали истинные причины задержания Гукасяна

Администрация армянского города Гюмри не согласна с обвинениями в адрес мэра Вардана Гукасяна, подозреваемого в получении и даче взяток в крупном размере, заявил NEWS.ru заместитель градоначальника Гагик Манукян. При этом он назвал действия правоохранительных органов Армении в отношении Гукасяна вполне ожидаемыми.

Господина Гукасяна насильно задержали по приказу армянских властей. Правоохранительные органы сломали окна и двери, чтобы забрать его. Но так же нельзя. Мы с выдвинутыми обвинениями не согласны. Но такое поведение абсолютно ожидаемо. Гукасян и его сторонники — оппозиция номер один в Армении, — подчеркнул Манукян.

По словам заместителя главы городской администрации, жители Гюмри также не согласны с задержанием мэра.

Наш ответ дает народ, который сразу восстал после возбуждения уголовного дела, — подчеркнул собеседник.

Ранее сообщалось, что несколько десятков правоохранителей ворвались в здание мэрии Гюмри для задержания Гукасяна. В антикоррупционном комитете Армении позднее рассказали, что мэр якобы потребовал взятку в размере $10 тыс. (более 809 тыс. рублей) у бизнесмена в обмен на сохранение незаконной постройки.

Отмечается, что подозреваемым по делу также проходит главный архитектор Гюмри. При этом у здания администрации собралось много людей. Туда же стянули наряды полиции, которые не впускали сотрудников мэрии внутрь.