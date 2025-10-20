Кремль оставил без комментариев слухи о территориальных уступках Песков отказался комментировать слухи о территориальных уступках на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать новых деталей прошедшего несколько дней назад телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Как передает ТАСС, он также оставил без комментариев слухи, что лидеры обсуждали вывод украинских войск из Донбасса в обмен на некие «территориальные уступки» в Херсонской и Запорожской областях.

Всю информацию, которую мы хотели дать об этом телефонном разговоре, мы дали. Больше нам сообщить нечего, — указал Песков.

Пресс-секретарь также отметил, что саммит между Россией и США, запланированный в Будапеште, необходим для продвижения в вопросе мирного урегулирования украинского конфликта. Также там обсудят отношения между Вашингтоном и Москвой.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп изменил свою позицию по Украине после телефонного разговора с Путиным, который состоялся 16 октября. Издание Politico утверждает, что вместо передачи Украине Tomahawk американский лидер стал продвигать мысль о необходимости территориальных уступок со стороны Киева ради завершения конфликта.