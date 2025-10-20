Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 12:56

Кремль оставил без комментариев слухи о территориальных уступках

Песков отказался комментировать слухи о территориальных уступках на Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать новых деталей прошедшего несколько дней назад телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Как передает ТАСС, он также оставил без комментариев слухи, что лидеры обсуждали вывод украинских войск из Донбасса в обмен на некие «территориальные уступки» в Херсонской и Запорожской областях.

Всю информацию, которую мы хотели дать об этом телефонном разговоре, мы дали. Больше нам сообщить нечего, — указал Песков.

Пресс-секретарь также отметил, что саммит между Россией и США, запланированный в Будапеште, необходим для продвижения в вопросе мирного урегулирования украинского конфликта. Также там обсудят отношения между Вашингтоном и Москвой.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп изменил свою позицию по Украине после телефонного разговора с Путиным, который состоялся 16 октября. Издание Politico утверждает, что вместо передачи Украине Tomahawk американский лидер стал продвигать мысль о необходимости территориальных уступок со стороны Киева ради завершения конфликта.

Дмитрий Песков
Кремль
Украина
Россия
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военкор оценил важность освобождения Ленино в ДНР
Симоньян обратилась к россиянам с необычной просьбой перед химиотерапией
Спецпосланник Трампа объяснил, почему мирные договоры входят в моду
Инфекционист назвала смертельную опасность сальмонеллеза
Глава «Газпрома» раскрыл, что ждет Европу при холодной зиме
Части тела женщины раскидало по ЖК в российском городе
В Госдуме назвали кражу в Лувре политической пощечиной Макрону
Суд принял еще одно решение в рамках дела об убийстве Талькова
Симоньян сообщила о начале прохождения химиотерапии
Российский губернатор осудил драку школьника с учителем
Лжеполицейский открыл огонь по людям из-за шума
В ГД раскрыли, отстранение каких спортсменов могут признать незаконным
Экономист объяснила причину роста ставок по депозитам
Представитель Боярского объяснила его желание завершить театральную карьеру
В России могут дополнительно поддержать отцов-одиночек
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир со словом «донкихот»
Россиянам рассказали, в чем лучше всего хранить сбережения
Как правильно запекать тыкву в духовке: просто, быстро и очень вкусно!
В Минобороны раскрыли хищение свыше полумиллиарда рублей
В популярном среди туристов королевстве прошли массовые задержания россиян
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.