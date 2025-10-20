Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 10:05

В США заявили, что Трамп изменил позицию по Украине после общения с Путиным

Politico: позиция Трампа по Украине изменилась после разговора с Путиным

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Presidential Office of Ukraine//Global Look Press

Глава Белого дома Дональд Трамп изменил свою позицию по Украине после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 16 октября, передает Politico со ссылкой на осведомленный источник. Как пишет издание, вместо передачи Украине Tomahawk американский лидер стал продвигать мысль о необходимости территориальных уступок со стороны Киева ради завершения конфликта.

Похоже, одним телефонным звонком Путин снова изменил мнение президента Трампа по Украине, — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что Путин ведет свою политику и, скорее всего, не примет условия американского коллеги в Будапеште. Кроме того, журналисты считают, что хозяин Белого дома не готов поставлять Tomahawk Киеву, так как это приведет к эскалации конфликта и ухудшению взаимоотношений с Москвой.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Брюсселе пытаются сорвать предстоящую встречу президентов России и США в Будапеште. По ее словам, западноевропейское сообщество начало сыпать угрозами.

