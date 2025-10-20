Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 13:00

В Кремле напомнили о позиции Москвы в мирном урегулировании

Песков: подход России к мирному урегулированию на Украине не изменился

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Позиция России и ее лидера Владимира Путина в вопросах мирного урегулирования украинского конфликта остается неизменной и четко сформулированной, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о возможных изменениях в условиях Москвы в свете неоднозначных заявлений Киева, передает РИА Новости.

Позиция Российской Федерации и президента Путина [по мирному урегулированию на Украине] последовательна, хорошо известна, — сказал представитель Кремля.

Кроме того, Песков заявил, что Россия не получала официальных сообщений от президента США Дональда Трампа о решении по поставкам ВСУ крылатых ракет Tomahawk, так как по этому вопросу не может быть формальных уведомлений. По его словам, Кремль ориентируется на заявления официальных лиц США, в том числе Трампа, а также использует контакты на экспертном уровне.

Также Кремль отказался раскрывать содержания прошедшего несколько дней назад телефонного разговора президентов России и США. Он оставил без комментариев слухи, что лидеры обсуждали вывод украинских войск из Донбасса в обмен на некие «территориальные уступки» в Херсонской и Запорожской областях.

