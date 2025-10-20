Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 07:07

Готовим чайное печенье из «Алисы в Стране чудес»: вкус, который сведет с ума Шляпника

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вдохновением для этого печенья послужила знаменитая сцена безумного чаепития — захотелось создать лакомство, достойное самой Алисы и ее необычных друзей. Меня покорила идея нежного, воздушного печенья с ароматом ванили, которое буквально тает во рту после первого глотка чая. Теперь это неизменный атрибут наших домашних чтений сказок Кэрролла и веселых семейных чаепитий.

Готовлю я так: растираю 150 г размягченного сливочного масла с 100 г сахарной пудры до воздушной консистенции. Добавляю 1 яйцо, щепотку соли и стручок ванили (или 2 ч. л. экстракта). Просеиваю 250 г муки, аккуратно замешиваю тесто и убираю его в холодильник на 30 минут. Раскатываю в пласт толщиной 5 мм, вырезаю формочками фигурки — особенно хороши получаются кролики, чайники и циферблаты. Выпекаю при 180 °C 10–12 минут до золотистого краешка. Пока печенье теплое, посыпаю его сахарной пудрой с ванилью — словно иней из страны чудес!

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

