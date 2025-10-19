Твоя осень начнется с этого рецепта! Кусочек тыквы и горстка муки — на выходе пышные и нежные булочки. Аромат на весь дом

Твоя осень начнется с этого рецепта! Кусочек тыквы и горстка муки — на выходе пышные и нежные булочки. Аромат на весь дом

Эти нежные тыквенные булочки станут настоящим украшением вашего осеннего стола! Мягкое, воздушное тесто с натуральной сладостью тыквы и теплыми нотками корицы создает неповторимый уютный аромат. Булочки получаются пышными, слегка влажными внутри и с аппетитной золотистой корочкой снаружи. Особый шарм им придает оригинальная форма, которая получается благодаря использованию кулинарной нити. Эти булочки идеально подходят к утреннему кофе, вечернему чаю или как легкий перекус в осенний день, даря настоящее гастрономическое удовольствие и тепло домашнего очага.

Приготовление

Вам понадобится: 400 г муки, 300 г тыквенного пюре, 100 мл молока, 80 г сахара, 80 г маргарина «Пышка», 7 г сухих дрожжей, 1 ч. л. корицы, щепотка мускатного ореха. Запеките тыкву до мягкости и сделайте пюре. Растопите маргарин. Смешайте тыквенное пюре с молоком, сахаром и маргарином. В другой миске соедините муку, дрожжи и специи. Замесите тесто, накройте и оставьте на 1 час в тепле. Разделите тесто на 13–14 частей, сформируйте шарики. Перевяжите каждый шарик крест-накрест кулинарной нитью. Оставьте на 25–30 минут для расстойки. Выпекайте 15 минут при 200 °C. Готовые булочки смажьте маргарином, посыпьте смесью сахара и корицы.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.