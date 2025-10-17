Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 21:46

Беру банан, шоколад, готовое тесто — и выходит целый противень обалденных слоеных булочек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Беру банан, шоколад, готовое тесто — и выходит целый противень обалденных слоеных булочек. Они хороши тем, что готовятся из минимального набора ингредиентов, не требуют особых кулинарных навыков и всегда получаются.

Вкус — божественное сочетание хрустящего слоеного теста, нежной сладкой банановой начинки и тающего горьковатого шоколада.

Вам понадобится: 1 упаковка готового слоеного теста (500 г), 2 спелых банана, 100 г темного шоколада. Разморозьте тесто согласно инструкции, раскатайте в прямоугольный пласт. Бананы разомните вилкой в пюре, шоколад поломайте на мелкие кусочки. Равномерно распределите банановую начинку по тесту, сверху посыпьте шоколадом. Аккуратно сверните тесто в рулет, нарежьте на 12 равных частей и выложите в смазанную форму для выпечки. Смажьте взбитым яйцом и выпекайте 20–25 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Подавайте булочки теплыми, посыпав сахарной пудрой, — они идеальны к утреннему кофе или как быстрый десерт для внезапных гостей.

Ранее стало известно, как приготовить рогалики с яблоком — воздушные и не приторные: классический рецепт.

