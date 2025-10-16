Завтрак по-белорусски — картофельные булочки с мясом! Вкусно, просто и необычно

Эти сытные картофельные булочки с мясной начинкой станут идеальным началом дня. Нежное картофельное тесто и сочная мясная начинка создают гармоничное сочетание, которое понравится и взрослым, и детям. Это блюдо белорусской кухни поражает своей простотой и насыщенным вкусом. Ароматные булочки с золотистой корочкой хороши как в горячем, так и в холодном виде, их можно взять с собой на работу или на пикник. Такой завтрак надолго зарядит энергией и подарит настоящее гастрономическое удовольствие.

Приготовление

Для теста: 500 г отварного картофеля, 1 яйцо, 3 ст.л. муки, соль. Для начинки: 300 г фарша, 1 луковица, соль, перец. Разомните картофель в пюре, добавьте яйцо, муку и соль. Замесите тесто. Обжарьте фарш с измельченным луком, посолите и поперчите. Разделите тесто на части, раскатайте в лепешки. Выложите начинку, защипните края, сформируйте булочки. Обжарьте на растительном масле с двух сторон до золотистой корочки под крышкой на среднем огне 7-10 минут. Подавайте со сметаной или свежими овощами.

