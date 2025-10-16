Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 11:15

Завтрак по-белорусски — картофельные булочки с мясом! Вкусно, просто и необычно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти сытные картофельные булочки с мясной начинкой станут идеальным началом дня. Нежное картофельное тесто и сочная мясная начинка создают гармоничное сочетание, которое понравится и взрослым, и детям. Это блюдо белорусской кухни поражает своей простотой и насыщенным вкусом. Ароматные булочки с золотистой корочкой хороши как в горячем, так и в холодном виде, их можно взять с собой на работу или на пикник. Такой завтрак надолго зарядит энергией и подарит настоящее гастрономическое удовольствие.

Приготовление

Для теста: 500 г отварного картофеля, 1 яйцо, 3 ст.л. муки, соль. Для начинки: 300 г фарша, 1 луковица, соль, перец. Разомните картофель в пюре, добавьте яйцо, муку и соль. Замесите тесто. Обжарьте фарш с измельченным луком, посолите и поперчите. Разделите тесто на части, раскатайте в лепешки. Выложите начинку, защипните края, сформируйте булочки. Обжарьте на растительном масле с двух сторон до золотистой корочки под крышкой на среднем огне 7-10 минут. Подавайте со сметаной или свежими овощами.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные яблочные кольца с медом и орехами.

Читайте также
Беру готовое тесто, творог, сахар — и готовлю вкуснейшие пирожки: всего 3 ингредиента
Общество
Беру готовое тесто, творог, сахар — и готовлю вкуснейшие пирожки: всего 3 ингредиента
Растворила сырок в бульоне и добавила рис: секреты обалденного супчика с курицей — готовим за 15 минут
Общество
Растворила сырок в бульоне и добавила рис: секреты обалденного супчика с курицей — готовим за 15 минут
В барабан стиралки бросаю кусочек фольги: решила одну надоевшую проблему при стирке
Общество
В барабан стиралки бросаю кусочек фольги: решила одну надоевшую проблему при стирке
Не думала, что из картошки и перцев получится такой шедевр. Готовим картофельный паприкаш: когда надоело только жарить и запекать
Общество
Не думала, что из картошки и перцев получится такой шедевр. Готовим картофельный паприкаш: когда надоело только жарить и запекать
Обжарила бекон с шампиньонами и выложила слоями: готовим обалденную запеканку по-грузински. Она отличается от всех, что вы пробовали
Общество
Обжарила бекон с шампиньонами и выложила слоями: готовим обалденную запеканку по-грузински. Она отличается от всех, что вы пробовали
картофель
фарш
булочки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Представитель Успенской ответил на слухи о здоровье певицы
Названа главная ошибка при оказании первой помощи
Бритни Спирс резко ответила на скандальные мемуары бывшего мужа
Названа страна с самым дешевым хлебом в мире
Бывшая невеста Баскова опубликовала фото с ним в постели
Стало известно, как Лазарев относится к Понаровской
С популярного эстрадного певца хотят взыскать 170 тысяч рублей
Супруги спалили дотла машину и подожгли банк после общения с мошенниками
В Кемерове местного жителя убили у бара
В Минцифры России выразили надежду на отсутствие крупных утечек данных
Пациента с пьяным отравлением напоили еще сильнее для спасения жизни
Под Челябинском подросток захлебнулся собственной рвотой
Прокуратура предотвратила вывод 18,5 млрд рублей из Домодедово
Сразу три военных вертолета совершили вынужденную посадку
Удары по Украине сегодня, 16 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 16 октября: что завтра, депрессия, низкое давление
Известный футболист оценил возвращение тренера Кононова в «Торпедо»
В Петербурге теща обвинила зятя в изнасиловании ребенка
Магнитные шарики едва не стали причиной смерти маленькой девочки
Хреновина из спелых томатов: натуральный рецепт без консервантов
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.