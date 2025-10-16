Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 14:57

Водке «Путинка» подарили второй шанс

Тульский винокуренный завод может возобновить выпуск водки «Путинка»

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Тульский винокуренный завод 1911 планирует возобновить выпуск водки «Путинка», сообщает «Коммерсант». По информации издания, 8 октября предприятие получило декларацию о соответствии на выпуск такой продукции, что дает ему право реанимировать известный бренд.

При этом источник на алкогольном рынке подчеркнул, что конкретных планов по розливу водки пока нет, речь идет только о технической стороне вопроса. Маркетолог и создатель оригинальной «Путинки» Станислав Кауфман предположил, что производство будет вестись по лицензии.

Отмечается, что на пике популярности в 2015 году доля бренда достигала 2,74% рынка водки, но к 2016 году он опустился с четвертого на 15 место в рейтинге. Некоторые эксперты полагают, что возвращение «Путинки» на рынок будет сложным из-за высокой конкуренции.

Ранее сообщалось, что за первые девять месяцев 2025 года в России сократилось производство пива и пивных напитков. По данным Росалкогольтабакконтроля, объем выпуска уменьшился на 0,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составив 688,1 млн декалитров.

До этого стало известно, что за январь — август 2025 года розничные продажи водки в России снизились почти на 4%, коньяка — на 10%. Причиной стали повышение акцизов и минимальных цен. В Вологодской области, где действуют жесткие ограничения на продажу алкоголя, спад составил 13% и 20% соответственно.

заводы
алкоголь
водка
производство
бренды
