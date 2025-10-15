Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 19:28

Проще голубцов, вкуснее котлет: капустные стейки с фаршем под сырной шапкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Капустные стейки с фаршем под сырной шапкой — один из вариантов ужина на скорую руку. Проще голубцов и вкуснее котлет! От вас требуется только нарезать ингредиенты и отправить их в духовку. Далее все приготовится само.

Вам понадобится: 1 крупный кочан капусты, 500 г мясного фарша, 200 г твердого сыра, 2 яйца, 3 ст. л. сметаны, 1 луковица, соль, перец и специи по вкусу. Капусту нарежьте поперек кочана толстыми кружками толщиной 2--3 см. Фарш смешайте с мелко нарезанным луком, яйцом, солью и перцем. На каждый капустный стейк выложите слой фарша. Положите стейки на противень, смажьте смесью сметаны и яйца, посыпьте тертым сыром и запекайте при 180°C 30--35 минут до румяной корочки.

Вкус получается удивительно гармоничным: нежная сладковатая капуста пропитывается мясным соком, а хрустящая сырная корочка добавляет пикантности. Такой способ приготовления раскрывает капусту с новой стороны, делая ее главной звездой ужина.

Ранее стало известно, как приготовить яблочные пирожки с лавашом вместо теста: быстро, просто и дешево.

Читайте также
Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество
Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Обалденная аджика «Кобра» на зиму — густая и ароматная, без долгого стояния у плиты. Все довольно просто!
Общество
Обалденная аджика «Кобра» на зиму — густая и ароматная, без долгого стояния у плиты. Все довольно просто!
Самый «ходовой» салат на праздничном столе. Всего 4 ингредиента — получается вкуснота! Лучший рецепт салата с крабовыми палочками
Общество
Самый «ходовой» салат на праздничном столе. Всего 4 ингредиента — получается вкуснота! Лучший рецепт салата с крабовыми палочками
Датский гороховый суп с копчеными ребрами. Вкусненько и просто — такой супчик согреет в холод и дожди
Общество
Датский гороховый суп с копчеными ребрами. Вкусненько и просто — такой супчик согреет в холод и дожди
Обалденные гречаники в томатном соусе: это блюдо с гречкой улетит на ура — семья будет просить еще
Общество
Обалденные гречаники в томатном соусе: это блюдо с гречкой улетит на ура — семья будет просить еще
капуста
рецепты
ужины
обеды
фарш
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине начали массово задерживать военных
На Западе раскрыли, какой важный для Киева вопрос не обсуждался в Брюсселе
Прокурор Хабаровска утонула на популярном среди россиян курорте
«Папины дочки», отказ уезжать из РФ, машина на СВО: как живет Андрей Леонов
Путин ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве России с Кубой
Петербуржскую уличную певицу задержали за исполнение треков иноагентов
Пентагон пригрозил России новыми мерами из-за Украины
С РФ хотят взыскать €253 млн, дикие версии гибели Усольцевых: что дальше
Эксперт объяснил, как ВСУ помогают громить себя же в Запорожье
Российский сенатор назвала главный залог счастливой семьи
Италия передумала выдавать ФРГ обвиняемого в подрыве «Северных потоков»
«Я скелет»: Погребняк показала страшные последствия врачебной ошибки
Новак объявил об обнулении пошлины на импорт бензина и дизеля
Военэксперт назвал возможные цели для ВС России после взятия Купянска
Военэкперт назвал сложности при взятии Славянско-Краматорской агломерации
В РФ не стали принимать закон об общении родителей и детей после развода
Топорнин: Макрону пришлось пойти левым на уступки
Финансист рассказал, стоит ли вкладывать деньги в золото
В возрасте 80 лет умер создатель культовых тем сериалов
«А может, вы любовники»: отчим пять лет насиловал дочь известной актрисы
Дальше
Самое популярное
Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.