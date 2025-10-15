Проще голубцов, вкуснее котлет: капустные стейки с фаршем под сырной шапкой

Капустные стейки с фаршем под сырной шапкой — один из вариантов ужина на скорую руку. Проще голубцов и вкуснее котлет! От вас требуется только нарезать ингредиенты и отправить их в духовку. Далее все приготовится само.

Вам понадобится: 1 крупный кочан капусты, 500 г мясного фарша, 200 г твердого сыра, 2 яйца, 3 ст. л. сметаны, 1 луковица, соль, перец и специи по вкусу. Капусту нарежьте поперек кочана толстыми кружками толщиной 2--3 см. Фарш смешайте с мелко нарезанным луком, яйцом, солью и перцем. На каждый капустный стейк выложите слой фарша. Положите стейки на противень, смажьте смесью сметаны и яйца, посыпьте тертым сыром и запекайте при 180°C 30--35 минут до румяной корочки.

Вкус получается удивительно гармоничным: нежная сладковатая капуста пропитывается мясным соком, а хрустящая сырная корочка добавляет пикантности. Такой способ приготовления раскрывает капусту с новой стороны, делая ее главной звездой ужина.

