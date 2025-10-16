«Огурчики, помидорчики»: Бабкина рассказала, как пробилась на эстраду Бабкина рассказала, что пробилась на эстраду с помощью подарков в виде огурцов

Народная артистка России Надежда Бабкина рассказала, что в начале своей карьеры без всякого умысла привозила знакомым помидоры и огурцы с родины. Как пояснила певица, позже оказалось, что она преподносила презенты тем, кто формирует концертные программы, а это помогло ей добиться успехов на эстраде, передает корреспондент NEWS.ru.

Оказывается, они были главные редакторы. Они всегда формируют концертные программы. И потом, когда я узнала, я зауважала и себя, и их, — сказала Бабкина.

Ранее Бабкина рассказала, что возросшая популярность к ношению кокошников является хорошей тенденцией, так как этот элемент гардероба облагородит любое лицо. По ее мнению, при этом необходимо соблюдать дресс-код в школах и на работе.

Кроме того, певица считает, что в России вырос интерес к жанру народной песни. По ее мнению, граждане устали от европейской и американской культур, этой тенденцией необходимо пользоваться во благо.

До этого артистка заявила, что творчество солистки ансамбля «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой бессмертно. Певица встала на защиту коллеги, чья популярность в последнее время стремительно растет, вызывая критику со стороны некоторых звезд. Она также выразила радость по поводу того, что новое поколение открывает для себя искренность и глубину народных произведений.