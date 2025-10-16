Обжарила бекон с шампиньонами и выложила слоями: готовим обалденную запеканку по-грузински. Она отличается от всех, что вы пробовали. Эта сытная запеканка сочетает в себе нежное картофельное пюре, ароматные грибы, сулугуни и хрустящий бекон. Блюдо с кавказским характером станет звездой вашего стола и не оставит равнодушным ни одного гостя!
Ингредиенты
- Картофель — 1 кг
- Сыр сулугуни — 300 г
- Грибы шампиньоны — 600 г
- Бекон — 400 г
- Лук репчатый — 2 шт.
- Молоко — 150 мл
- Масло сливочное — 80 г
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
- Масло растительное — для жарки
Приготовление
- Картофель отварите и приготовьте пюре с молоком и сливочным маслом. Бекон обжарьте до хрустящей корочки, грибы с луком пассеруйте до золотистого цвета.
- В смазанную форму выложите слоями: половину пюре, грибы с луком, бекон, половину натертого сулугуни, оставшееся пюре и еще сулугуни. Украсьте грибами. Запекайте 25–30 минут при 180 °C до румяной корочки. Подавайте горячей с овощным салатом.
Ранее мы готовили запеканку из филе минтая с луком, яйцами и сыром. Самая простая и самая вкусная.