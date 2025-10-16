Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 10:05

Обжарила бекон с шампиньонами и выложила слоями: готовим обалденную запеканку по-грузински. Она отличается от всех, что вы пробовали

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Обжарила бекон с шампиньонами и выложила слоями: готовим обалденную запеканку по-грузински. Она отличается от всех, что вы пробовали. Эта сытная запеканка сочетает в себе нежное картофельное пюре, ароматные грибы, сулугуни и хрустящий бекон. Блюдо с кавказским характером станет звездой вашего стола и не оставит равнодушным ни одного гостя!

Ингредиенты

  • Картофель — 1 кг
  • Сыр сулугуни — 300 г
  • Грибы шампиньоны — 600 г
  • Бекон — 400 г
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Молоко — 150 мл
  • Масло сливочное — 80 г
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Масло растительное — для жарки

Приготовление

  1. Картофель отварите и приготовьте пюре с молоком и сливочным маслом. Бекон обжарьте до хрустящей корочки, грибы с луком пассеруйте до золотистого цвета.
  2. В смазанную форму выложите слоями: половину пюре, грибы с луком, бекон, половину натертого сулугуни, оставшееся пюре и еще сулугуни. Украсьте грибами. Запекайте 25–30 минут при 180 °C до румяной корочки. Подавайте горячей с овощным салатом.

Ранее мы готовили запеканку из филе минтая с луком, яйцами и сыром. Самая простая и самая вкусная.

Читайте также
Беру готовое тесто, творог, сахар — и готовлю вкуснейшие пирожки: всего 3 ингредиента
Общество
Беру готовое тесто, творог, сахар — и готовлю вкуснейшие пирожки: всего 3 ингредиента
Растворила сырок в бульоне и добавила рис: секреты обалденного супчика с курицей — готовим за 15 минут
Общество
Растворила сырок в бульоне и добавила рис: секреты обалденного супчика с курицей — готовим за 15 минут
В барабан стиралки бросаю кусочек фольги: решила одну надоевшую проблему при стирке
Общество
В барабан стиралки бросаю кусочек фольги: решила одну надоевшую проблему при стирке
Ленивый ужин: беру 300 г мяса и картошку — домашние сметают прямо из сковородки
Общество
Ленивый ужин: беру 300 г мяса и картошку — домашние сметают прямо из сковородки
Россиянам рассказали, как выглядят самые ядовитые грибы
Общество
Россиянам рассказали, как выглядят самые ядовитые грибы
картошка
картофель
грибы
запеканки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Представитель Успенской ответил на слухи о здоровье певицы
Названа главная ошибка при оказании первой помощи
Бритни Спирс резко ответила на скандальные мемуары бывшего мужа
Названа страна с самым дешевым хлебом в мире
Бывшая невеста Баскова опубликовала фото с ним в постели
Стало известно, как Лазарев относится к Понаровской
С популярного эстрадного певца хотят взыскать 170 тысяч рублей
Супруги спалили дотла машину и подожгли банк после общения с мошенниками
В Кемерове местного жителя убили у бара
В Минцифры России выразили надежду на отсутствие крупных утечек данных
Пациента с пьяным отравлением напоили еще сильнее для спасения жизни
Под Челябинском подросток захлебнулся собственной рвотой
Прокуратура предотвратила вывод 18,5 млрд рублей из Домодедово
Сразу три военных вертолета совершили вынужденную посадку
Удары по Украине сегодня, 16 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 16 октября: что завтра, депрессия, низкое давление
Известный футболист оценил возвращение тренера Кононова в «Торпедо»
В Петербурге теща обвинила зятя в изнасиловании ребенка
Магнитные шарики едва не стали причиной смерти маленькой девочки
Хреновина из спелых томатов: натуральный рецепт без консервантов
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.