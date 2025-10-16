Обжарила бекон с шампиньонами и выложила слоями: готовим обалденную запеканку по-грузински. Она отличается от всех, что вы пробовали

Обжарила бекон с шампиньонами и выложила слоями: готовим обалденную запеканку по-грузински. Она отличается от всех, что вы пробовали. Эта сытная запеканка сочетает в себе нежное картофельное пюре, ароматные грибы, сулугуни и хрустящий бекон. Блюдо с кавказским характером станет звездой вашего стола и не оставит равнодушным ни одного гостя!

Ингредиенты

Картофель — 1 кг

Сыр сулугуни — 300 г

Грибы шампиньоны — 600 г

Бекон — 400 г

Лук репчатый — 2 шт.

Молоко — 150 мл

Масло сливочное — 80 г

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Масло растительное — для жарки

Приготовление

Картофель отварите и приготовьте пюре с молоком и сливочным маслом. Бекон обжарьте до хрустящей корочки, грибы с луком пассеруйте до золотистого цвета. В смазанную форму выложите слоями: половину пюре, грибы с луком, бекон, половину натертого сулугуни, оставшееся пюре и еще сулугуни. Украсьте грибами. Запекайте 25–30 минут при 180 °C до румяной корочки. Подавайте горячей с овощным салатом.

