15 октября 2025 в 17:30

Ленивый ужин: беру 300 г мяса и картошку — домашние сметают прямо из сковородки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Делюсь рецептом самого ленивого ужина. Просто возьмите 300 грамм мяса и картошку — домашние сметут прямо из сковородки. Когда готовка в тягость, этот ужин — настоящая находка: быстро, вкусно и сытно. Семья будет в восторге, а вы не проведёте у плиты весь вечер. Это простое блюдо не уступает ресторанным шедеврам, но готовится без лишних усилий.

Возьмите 300 г любого мяса (курица, свинина или говядина), столько же картофеля, немного твёрдого сыра и любимые специи.

Нарежьте мясо небольшими кусочками и обжарьте в глубокой сковороде с небольшим количеством масла, посыпав специями. Добавьте картофель, нарезанный кубиками или ломтиками, влейте немного воды, посолите и готовьте под крышкой на среднем огне, пока мясо и картошка не станут мягкими.

Затем переложите содержимое в форму для запекания, посыпьте тёртым сыром и отправьте в духовку, разогретую до 180 °C. Как только сыр расплавится и слегка зарумянится, доставайте и подавайте горячим. Этот ужин исчезнет со сковороды вмиг — настолько он аппетитный!

Ранее мы готовили печеную картошку в сумасшедшей заливке! Теперь готовлю только так.

