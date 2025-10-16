В барабан стиралки бросаю кусочек фольги: решила одну надоевшую проблему при стирке

Мало кто знает, но обычная пищевая фольга может сильно упростить вашу жизнь. Этот универсальный материал пригодится не только на кухне, но и в других сферах домашнего хозяйства.

Например, с ее помощью можно легко избавиться от надоедливого статического электричества. Достаточно просто скомкать несколько кусочков фольги и положить их в барабан стиральной машины вместе с бельем.

Алюминиевые шарики нейтрализуют статическое напряжение, благодаря чему одежда после стирки перестанет притягивать пыль и прилипать к телу.

Ранее сообщалось, что минеральная вода с естественной углекислотой и микроэлементами отлично справляется со свежими пятнами и общим загрязнением. Особенно эффективен метод для синтетических ковровых покрытий.