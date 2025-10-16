Растворила сырок в бульоне и добавила рис: секреты обалденного супчика с курицей — готовим за 15 минут! Этот кремовый суп станет настоящим открытием для вашей кухни! Нежная курица, ароматные овощи и сливочный сыр создают гармоничный вкус, который понравится и взрослым, и детям. Идеальное блюдо для уютного семейного ужина — сытное, полезное и невероятно аппетитное.
Ингредиенты
- Филе куриное — 500 г
- Сыр плавленый или сырки — 400 г
- Картофель — 400 г
- Рис — 150 г
- Морковь — 100 г
- Лук репчатый — 100 г
- Зелень свежая — пучок
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Вода — 3 л
Приготовление
- Обжарьте нарезанное куриное филе в любом масле сразу в кастрюле до золотистости, приправьте. Добавьте кипяток, добавьте промытый рис. Овощи нарежьте кубиками, добавьте в суп и готовьте 10 минут.
- Снимите с огня и добавьте плавленый сыр, перемешивая до полного растворения. Подавайте со свежей зеленью и гренками.
