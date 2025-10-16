Растворила сырок в бульоне и добавила рис: секреты обалденного супчика с курицей — готовим за 15 минут

Растворила сырок в бульоне и добавила рис: секреты обалденного супчика с курицей — готовим за 15 минут

Растворила сырок в бульоне и добавила рис: секреты обалденного супчика с курицей — готовим за 15 минут! Этот кремовый суп станет настоящим открытием для вашей кухни! Нежная курица, ароматные овощи и сливочный сыр создают гармоничный вкус, который понравится и взрослым, и детям. Идеальное блюдо для уютного семейного ужина — сытное, полезное и невероятно аппетитное.

Ингредиенты

Филе куриное — 500 г

Сыр плавленый или сырки — 400 г

Картофель — 400 г

Рис — 150 г

Морковь — 100 г

Лук репчатый — 100 г

Зелень свежая — пучок

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Вода — 3 л

Приготовление

Обжарьте нарезанное куриное филе в любом масле сразу в кастрюле до золотистости, приправьте. Добавьте кипяток, добавьте промытый рис. Овощи нарежьте кубиками, добавьте в суп и готовьте 10 минут. Снимите с огня и добавьте плавленый сыр, перемешивая до полного растворения. Подавайте со свежей зеленью и гренками.

Ранее мы делились рецептом ленивого ужина из мяса и картошки. Домашние сметают прямо из сковородки.