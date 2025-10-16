Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 11:00

Растворила сырок в бульоне и добавила рис: секреты обалденного супчика с курицей — готовим за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Растворила сырок в бульоне и добавила рис: секреты обалденного супчика с курицей — готовим за 15 минут! Этот кремовый суп станет настоящим открытием для вашей кухни! Нежная курица, ароматные овощи и сливочный сыр создают гармоничный вкус, который понравится и взрослым, и детям. Идеальное блюдо для уютного семейного ужина — сытное, полезное и невероятно аппетитное.

Ингредиенты

  • Филе куриное — 500 г
  • Сыр плавленый или сырки — 400 г
  • Картофель — 400 г
  • Рис — 150 г
  • Морковь — 100 г
  • Лук репчатый — 100 г
  • Зелень свежая — пучок
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу
  • Вода — 3 л

Приготовление

  1. Обжарьте нарезанное куриное филе в любом масле сразу в кастрюле до золотистости, приправьте. Добавьте кипяток, добавьте промытый рис. Овощи нарежьте кубиками, добавьте в суп и готовьте 10 минут.
  2. Снимите с огня и добавьте плавленый сыр, перемешивая до полного растворения. Подавайте со свежей зеленью и гренками.

Ранее мы делились рецептом ленивого ужина из мяса и картошки. Домашние сметают прямо из сковородки.

Читайте также
Беру готовое тесто, творог, сахар — и готовлю вкуснейшие пирожки: всего 3 ингредиента
Общество
Беру готовое тесто, творог, сахар — и готовлю вкуснейшие пирожки: всего 3 ингредиента
В барабан стиралки бросаю кусочек фольги: решила одну надоевшую проблему при стирке
Общество
В барабан стиралки бросаю кусочек фольги: решила одну надоевшую проблему при стирке
Салат из трех ингредиентов: доработал студенческое блюдо — и теперь от него не оторваться
Общество
Салат из трех ингредиентов: доработал студенческое блюдо — и теперь от него не оторваться
Баклажаны по-средиземноморски с курицей и сыром: простой рецепт аппетитных лодочек
Общество
Баклажаны по-средиземноморски с курицей и сыром: простой рецепт аппетитных лодочек
Готовим кукурузный суп-пюре с креветками: почему его называют «бархатным золотом»?
Общество
Готовим кукурузный суп-пюре с креветками: почему его называют «бархатным золотом»?
курица
филе
супы
сыры
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Представитель Успенской ответил на слухи о здоровье певицы
Названа главная ошибка при оказании первой помощи
Бритни Спирс резко ответила на скандальные мемуары бывшего мужа
Названа страна с самым дешевым хлебом в мире
Бывшая невеста Баскова опубликовала фото с ним в постели
Стало известно, как Лазарев относится к Понаровской
С популярного эстрадного певца хотят взыскать 170 тысяч рублей
Супруги спалили дотла машину и подожгли банк после общения с мошенниками
В Кемерове местного жителя убили у бара
В Минцифры России выразили надежду на отсутствие крупных утечек данных
Пациента с пьяным отравлением напоили еще сильнее для спасения жизни
Под Челябинском подросток захлебнулся собственной рвотой
Прокуратура предотвратила вывод 18,5 млрд рублей из Домодедово
Сразу три военных вертолета совершили вынужденную посадку
Удары по Украине сегодня, 16 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 16 октября: что завтра, депрессия, низкое давление
Известный футболист оценил возвращение тренера Кононова в «Торпедо»
В Петербурге теща обвинила зятя в изнасиловании ребенка
Магнитные шарики едва не стали причиной смерти маленькой девочки
Хреновина из спелых томатов: натуральный рецепт без консервантов
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.