18 октября 2025 в 09:04

Пеку сразу двойную порцию. Картофельные пампушки с чесноком! Подаем с супом и сметанным соусом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти невероятно воздушные картофельные пампушки станут идеальным дополнением к любому супу или самостоятельной закуской. Мягкие, ароматные, с хрустящей корочкой и насыщенным чесночным вкусом, они буквально тают во рту. Сочетание нежного картофельного теста и пикантной чесночной пропитки создает неповторимую гармонию вкусов. А подача со свежей сметаной или сметанным соусом делает это блюдо по-настоящему праздничным. Эти пампушки настолько просты в приготовлении, что станут вашим любимым рецептом на каждый день.

Приготовление

Для теста: 3 отварные картофелины, 1 яйцо, 2 ст. л. сметаны, 200 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, соль. Для пропитки: 3 зубчика чеснока, 3 ст. л. растительного масла, зелень. Разомните картофель в пюре, добавьте яйцо, сметану, соль. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите тесто. Сформируйте небольшие шарики, выложите на противень. Выпекайте при 200 °C 20–25 минут до золотистого цвета. Смешайте измельченный чеснок, масло и рубленую зелень. Горячие пампушки обильно смажьте чесночной пропиткой. Подавайте со сметаной.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

