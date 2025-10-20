Город для двух кораблей: 285 лет Петропавловску-Камчатскому

17 октября 1740 года — день, когда на краю света зажглась путеводная звезда России. В 2025 году исполняется 285 лет Петропавловску-Камчатскому. Этот город, основанный экспедицией Витуса Беринга, стал символом русского присутствия на Дальнем Востоке. Сегодня все так же чувствуется живой дух этого края — дух открытия, отчаяния и надежды.

Великие географические открытия

Сейчас мы смотрим на историю с высоты технического прогресса, а огромные расстояния по морю никого не пугают и не удивляют. Но лишь три века назад не было ни карт, ни налаженной навигации, ни технологичных ледоколов и судов.

Во времена, когда европейцы верили, что край земли — Тихий океан, Россия шагала к неизведанному Востоку. Две экспедиции на край света, возглавляемые Берингом, стали ключевыми в освоении Камчатки и Дальнего Востока. Тогда российские моряки стали менять карту мира.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Первая Камчатская экспедиция

В 1725 году Петр I потребовал подготовить экспедицию к берегам Северной Америки. Бытовало мнение, что между Азией и Америкой есть сухопутный проход. Экспедиции поручили описать берега, найти «город европейских владений» и бухты для строительства морских баз.

Первая Камчатская экспедиция Беринга началась в 1725 году и достигла Охотска, затем добралась до Большерецка и Нижнекамска. Она длилась пять лет, из которых только путь от Петербурга до Охотска занял почти два года. В Сибири отряды пробирались через густые леса и замерзшие реки, ведь суровые арктические моря не пускали вплавь и казались морякам сильным риском.

Это сейчас корабли оснащены новейшими технологиями, тогда же каждая миля неизведанных мест давалась с боем, а лед был непроходимым испытанием.

Настоящее плавание началось в 1728 году, когда парусный бот «Святой Гавриил» Беринга направился к далекому проливу между континентами, что позже получит его имя. Беринг выяснил, что «моста» между Азией и Америкой нет, исследовав 600 км камчатских берегов. Но всех целей достичь не удалось. Он пытался подступиться к американским берегам, но туман не позволил. И мореплаватель повернул назад, закончив первый этап экспедиции в 1730 году.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Вторая Камчатская экспедиция

Вторая экспедиция длилась 10 лет: с 1733 по 1743 год. В помощь Берингу назначили А. И. Чирикова, проявившего себя в Первой Камчатской экспедиции. Капитаны двигались на двух пакетботах — «Святом Петре» и «Святом Павле». В экспедиции участвовали уже девять отрядов, что ознаменовалось множеством направлений и именитых героев.

Основание Петропавловска-Камчатского

В отряде Чирикова числился молодой мореплаватель Иван Елагин. Именно он стал основателем Петропавловска. Когда Елагин прибыл в Охотск, он принялся описывать реки и помогал с проводкой судов. Но в сентябре 1739 года получил от Беринга приказ приплыть в Большерецк. Штурман Иван Елагин и мичман Василий Хметевский были авангардом экспедиции, то есть разведывали места, куда капитанам предстояло приплыть. Задачей молодых мореплавателей было обследовать Авачинскую бухту и найти самое удачное место для стоянки судов. И замысел удался.

Весной 1740 года Елагин осмотрел все три бухты Авачинской губы и выбрал идеальную Ниакину бухту. За полгода он исследовал 700 км побережья Камчатки, замерил глубину в разных местах и взвесил, смогут ли судна и где зайти в Авачинскую губу. То, для чего отправляют многочисленные отряды, выполнил один человек.

Елагин составил карту Авачинской губы, описал ее и занес пять прибрежных вулканов. Когда Чириков и Беринг прибыли на место, их встречало новое поселение из пяти домов, трех казарм и трех амбаров.

Именно здесь, на восточном берегу, под покровом гор поднялся Петропавловский острог — ядро будущего города. Имя новому поселению дал сам Беринг: в честь кораблей экспедиции — так возникла Петропавловская гавань, ставшая сердцем Петропавловска-Камчатского.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Научные достижения

Нельзя говорить об освоении Камчатки без упоминания еще некоторых символов русского мореплавания и науки.

Степан Крашенинников — географ и натуралист. Его «Описание земли Камчатки» стало классикой русской географии, где описаны флора, фауна, обычаи и язык камчадалов и коряков.

В XIX веке Петропавловск стал портом посещений великих мореплавателей: Василий Головнин отправился в кругосветное плавание на фрегате «Камчатка», посетил берега Аляски, задокументировал отношения с местными народами.

Федор Литке, Матюшкин, Врангель причастны к расширению карты Русской Америки и Тихого океана.

Город для двух кораблей сегодня

Именно 17 октября, когда судна прибыли на место в 1740 году, принято праздновать день рождения дальневосточного города, ставшего воротами России в Тихий океан. Название Петропавловск позже изменили на Петропавловск-Камчатский. А день стал символом русского присутствия на Дальнем Востоке и борьбы со стихией.

Сейчас население Петропавловска-Камчатского — более 160 тысяч человек. Здесь дислоцируются силы Тихоокеанского флота России. Это символ вечной связи России с океаном, точкой, где встречаются земля и безбрежье. Здесь звучат шаги великих экспедиций, тех, кто своими силами расширил карту мира.

